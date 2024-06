Trở lại chấm thi nhan sắc sau 5 năm, cảm xúc của siêu mẫu Thanh Hằng ra sao?

HHT - Mới đây, BTC Miss Universe Vietnam 2024 công bố siêu mẫu Thanh Hằng là gương mặt đầu tiên đảm nhận vai trò giám khảo.

Trên fanpage của cuộc thi, chỉ sau 30 phút đã có tới vài trăm bình luận của khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi siêu mẫu Thanh Hằng nhận lời làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2024.

Cú “bắt tay” lần thứ hai giữa Thanh Hằng với Hương Giang và Dược Sĩ Tiến nằm ngoài dự đoán của khán giả. Mặc dù The New Mentor 2023 với sự góp mặt của Thanh Hằng ở vị trí huấn luyện viên đã thành công về rating và sự lan tỏa trên mạng xã hội, nhưng khán giả cho rằng sẽ còn khá lâu nữa Thanh Hằng mới trở lại cộng tác với hai nhà sản xuất này.

Về phía Thanh Hằng, cô cho biết: “5 năm rồi tôi mới quay trở lại vị trí giám khảo một cuộc thi nhan sắc, cảm giác vô cùng thích thú và phấn khởi. Việc Miss Universe Vietnam có sự thay đổi về công ty chủ quản lẫn sự tham gia của bộ đôi nhà sản xuất Hương Giang - Dược Sĩ Tiến, tôi nghĩ sẽ có nhiều điều thú vị. Sẽ là những cuộc tranh luận của Thanh Hằng với Hương Giang hay với Dược Sĩ Tiến? Hay tất cả chúng tôi đều đồng lòng? Khó đoán nhỉ.”

Bước ra từ giải thưởng Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2002, Thanh Hằng hoạt động với vai trò người mẫu chuyên nghiệp và nhanh chóng trở thành gương mặt hàng đầu của làng mẫu Việt. Cô còn được biết đến là một diễn viên điện ảnh và truyền hình với nhiều dự án ăn khách.

Thanh Hằng cũng thường xuyên phủ sóng trong loạt chương trình thực tế ăn khách với nhiều vai trò như giám khảo, host, huấn luyện viên. Có thể kể đến như Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam, The New Mentor… Năm 2019, cô làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm, siêu mẫu Thanh Hằng được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý chân thành, khách quan giúp các thí sinh thuận lợi hơn trên hành trình chinh phục vương miện Miss Universe Vietnam 2024.