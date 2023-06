Trúc Nhân tiết lộ về khoảng thời gian "không mấy tốt đẹp" với đàn chị Thu Minh

HHT - Trong chương trình "Muse It", bộ đôi thầy trò Thu Minh - Trúc Nhân không ngại tiết lộ với khán giả nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh mối quan hệ thân thiết của họ.

Kể từ saGiọng hát Việt 2012, huấn luyện viên Thu Minh và cậu học trò Trúc Nhân đã đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Tập phát sóng lần này cũng bắt đầu bằng tình huống Thu Minh tặng tấm ảnh “dìm hàng” Trúc Nhân ngay khi anh mới xuất hiện.

Trước món quà của đàn chị, Trúc Nhân cũng “không phải dạng vừa”. Bước vào show, chủ nhân hit Sáng Mắt Chưa đã liên tục đối đáp Thu Minh bằng hàng loạt phát ngôn “sâu cay”, điển hình như câu: “Tuổi nghề của chị gần bằng tuổi thiệt em mà”.

Trong chương trình, hai thầy trò còn cùng nhau “đo quãng giọng”. Trong phần này, hai ca sĩ phân tích thêm về độ run giọng hát, bí quyết gằn giọng. Trúc Nhân không quên tấu hài bằng các so sánh thú vị và đặc biệt là cover bài hát của Thu Minh theo hướng "kinh dị". Anh đã biến Bóng mây qua thềm thành “Bóng ma qua thềm”, khiến Thu Minh vừa sốc vừa tự hào về tài năng của học trò,

Trải qua các “thủ tục”, Thu Minh và Trúc Nhân dần bắt nhịp tiến đến những chia sẻ chân thành về đối phương. Trước câu hỏi “Chị có bao giờ muốn từ bỏ em chưa?”, Thu Minh hóm hỉnh đáp: “Thật lòng mà nói là chị có muốn cũng không được”.

Trúc Nhân bồi hồi nhớ lại các kỷ niệm với Thu Minh: “Em còn nhớ luôn là ngày đó chị từng khóc ở nhà em 3 lần. Em ra xe đón là chị khóc một trận rồi”. Hay như những lúc cùng đi đến Hàn Quốc, Nga, Singapore, Thái Lan... rồi lúc anh giúp đàn chị thoa son dưỡng giữa đường phố Singapore.

Trúc Nhân chia sẻ về quãng thời gian cả hai từng không mấy tốt đẹp: “Em cũng có những lúc cái tôi của mình trỗi dậy, có những lúc em không đồng tình với từng ý kiến của chị, chị làm gì cũng không thích, có những cái giận hờn nữa nha... Đến năm dịch thứ hai, chị em mình mới liên hệ lại, nhưng em vẫn chưa cảm nhận được sợi dây liên kết của chị em mình được gắn lại”.

Thu Minh nhanh chóng khẳng định rằng cô một khi đã giải quyết xong mọi chuyện không thích của Trúc Nhân là quên ngay và không để vấn đề tiêu cực trong lòng. Đó là lý do mối quan hệ thầy trò của cả hai kéo dài hơn 10 năm và bền chặt đến giờ.

Trúc Nhân nhấn mạnh chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ Thu Minh do “Vì em rất tin vào đạo đức của em, chị là thầy của em thì suốt đời là vậy thôi. Mặc dù trước đó em đã nói ra những uất ức của em rồi”.

Cuối tập 2 Muse It, Thu Minh và Trúc Nhân cùng trình diễn mash up 5 bài hit là See tình, Cà phê, Em là, Vệ tinh, Thú vị hơn vậy. Tất cả các ca khúc được làm lại, thống nhất giai điệu theo mạch câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai và cô gái. Trên sân khấu, Trúc Nhân vẫn thể hiện cá tính riêng đầy thu hút, còn Thu Minh bỗng trở nên trẻ trung khi hoá thân thành cô gái mới yêu.