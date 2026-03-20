Trước Battle of Fates, dân mạng từng đua nhau cài ảnh các sao này để hút vận may

HHTO - Trước khi những "tín hiệu cầu may" của hội pháp sư bước ra "Battle of Fates" (Đại chiến vận mệnh) gây sốt, dân mạng từng rủ nhau "đẩy trend" cài ảnh đại diện, màn hình điện thoại của những sao nữ này để "xin vía" tiền tài, may mắn, hanh thông.

Thời điểm Battle of Fates lên sóng và gây sốt đã có những tin đồn, tranh luận về khả năng dàn xếp kết quả, nguy cơ trục lợi. Chương trình kết thúc, dân mạng nửa tin nửa ngờ, lo lắng khi làm theo "tín hiệu lấy may" của các pháp sư nổi tiếng bước ra từ show. Giữa đợt tranh luận này, bạn còn nhớ từng có trào lưu cài ảnh của các ngôi sao này để "xin vía" may mắn không?

Lưu Diệc Phi ôm hoa hồng từng được coi là "ảnh cầu may quốc dân". Đây là hình chụp từ cảnh phim Đi Đến Nơi Có Gió do cô đóng chính cùng Lý Hiện. Khoảnh khắc Hứa Hồng Đậu ôm chặt bó hoa làm điệu trước Chi Dao đốn tim khán giả. Cô trang điểm rất nhẹ nhưng vẫn xinh đẹp, ngọt ngào. Fan phim không hẹn mà đồng loạt đổi ảnh đại diện mạng xã hội đến hình nền điện thoại thành tấm hình này vì mê đắm nguồn năng lượng tươi mới, dễ chịu "tràn màn hình" của Lưu Diệc Phi.

Vì nhìn hình sẽ cảm thấy thoải mái nên tâm trạng cũng tốt lên, làm việc, học tập cũng hứng khởi, suôn sẻ hơn. Từ đây, ảnh Lưu Diệc Phi "thoát vòng", được cả những người không "đu phim" cũng sử dụng để "cầu may", tạo thành trào lưu phủ sóng châu Á một thời gian dài trong năm 2023. Chưa hết, tấm ảnh này còn thổi bùng trào lưu cosplay Hồng Đậu khi từ mạng xã hội đến đời thường đều bắt gặp "nàng thơ" sơ-mi xanh ôm hoa.

Đến năm 2024, khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ngước đầu cười trong tập 3 phim Câu Chuyện Hoa Hồng (cảnh Hoàng Diệc Mai đi làm ngày đầu tiên) trở thành "bùa may" mới của dân mạng. Tuy nhiên, uy lực của bức ảnh ôm hoa vẫn còn, một lần nữa hot trở lại.

﻿ Không chỉ nhân viên của JYP Ent, mà một số người nổi tiếng cũng "đu trend" cài ảnh selca/ selfie của Nayeon để hút tài vận.

Fan K-Pop hẳn đã nghe về "giai thoại" cài ảnh selfie Nayeon để lấy may rộ lên từ khoảng 4 năm trước và đến hiện tại vẫn được người hâm mộ truyền tai nhau. Bắt nguồn từ chia sẻ của quản lý Nayeon trong một chương trình phát sóng hồi năm 2022, cô cho biết mình tài vận tốt hơn kể từ khi để màn hình khóa điện thoại là ảnh của thành viên TWICE.

Nayeon từng giải thích rằng cô chỉ muốn mọi người để ảnh của mình nên đùa rằng, nếu họ thay ảnh thì vận may sẽ lấy đi. Nhưng nào ngờ, chỉ sau thời gian ngắn khi cài ảnh, họ nhận được vận may tiền tài từ "nho nhỏ" đến "to to" thật. Câu chuyện này trở thành "chủ đề nóng" trên các diễn đàn tại Hàn với không ít người dùng chia sẻ may mắn nhận được sau khi cài ảnh selfie của Nayeon.

Fan đều biết đây chỉ là câu chuyện vui. Họ không quan trọng việc "hút vận may" có ứng nghiệm hay không, để ảnh lockscreen là Nayeon chủ yếu là "tăng mood" từ năng lượng tươi mới, đáng yêu của cô, tương tự như cách cài ảnh Lưu Diệc Phi ôm hoa.

Đầu năm 2025, người hâm mộ của Dương Mịch xin nhau ảnh chất lượng cao (HQ) tấm hình cô selfie cùng quả táo. Một là vì đẹp, hai là vì quả táo trong tiếng Trung đồng âm với từ bình an nên họ coi đây là một "phép thuật" cầu may.

Gần hơn là cuối năm ngoái, dân mạng đua nhau đổi ảnh nền mạng xã hội, hình khóa điện thoại qua chùm lá bưởi với ý "xả xui" cực mạnh. Năm 2025, sau khi vượt qua bạo bệnh, Triệu Lộ Tư công khai đấu tố với công ty chủ quản Galaxy Cool vì lợi dụng cô, đối xử bất công...

Thời điểm đầu, cô từng nhận về không ít chỉ trích là mượn bệnh tật để lấy tiếng, vô ơn, kể khổ. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư nhanh chóng lật ngược từng thế khi có tin đồn cô tái ký với "ông lớn" có khả năng "ăn trọn" công ty cũ. Phim hiện đại cô đóng chính gây sốt châu Á dù chiếu bất ngờ và không được quảng bá mạnh khi mới chiếu.

Lúc tuyên bố "nghỉ chơi" với Galaxy Cool và cả Weibo, Triệu Lộ Tư đã đổi toàn bộ ava trên các tài khoản mạng xã hội của mình thành bó lá bưởi. Cuối năm ngoái, ngay khi cô "vượt kiếp nạn" thành công, dân mạng muốn "xin vía" gặp dữ hóa lành, tai qua nạn khỏi giống Triệu Lộ Tư nên đua nhau cài ảnh bó lá bưởi theo cô.

Tuy nhiên, "bó lá bưởi" tạo trend của Triệu Lộ Tư là lá chanh. Một thời gian sau, nữ diễn viên đã vui vẻ đổi ảnh đại diện khác sau khi đọc được bình luận nhắc vui của fan. Dù vậy, vẫn có không ít dân mạng "đu trend" cũng nhầm lẫn bó lá bưởi và lá chanh giống Triệu Lộ Tư.