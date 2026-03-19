"Mỹ nhân Dae Jang Geum" trẻ đẹp ở tuổi 55, khoe sắc bên vai diễn kinh điển

Vừa qua, nữ minh tinh màn ảnh Hàn Lee Young Ae khiến cộng đồng mạng "phát sốt" khi đăng tải loạt ảnh check-in tại đảo Jeju - một trong những điểm quay nổi tiếng của bộ phim Nàng Dae Jang Geum mà cô đóng chính. Trên tài khoản Instagram cá nhân, Lee Young Ae vui vẻ tạo dáng bên các bảng hình nhân vật Jang Geum mà mình từng thủ vai cách đây hơn 2 thập kỷ, với nụ cười rạng rỡ, thần thái hạnh phúc.

Lee Young Ae khoe nhan sắc trẻ đẹp bên hình ảnh nàng Dae Jang Geum của bản thân. Nguồn: @leeyoungae0824

Ngoài màn tái ngộ cùng nhân vật làm nên tên tuổi của mình, Lee Young Ae còn được cư dân mạng khen ngợi nhờ nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi 55. Nhiều netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ và bất ngờ khi nhân vật Dae Jang Geum vẫn được yêu mến nồng nhiệt đến tận ngày nay, thậm chí trở thành "gương mặt đại diện" của một địa điểm tham quan tại Jeju.

Lên sóng vào năm 2003, phim Nàng Dae Jang Geum từng đạt rating trung bình 46,3%, đỉnh điểm 57,8% và lọt vào danh sách 10 phim truyền hình Hàn Quốc có rating cao nhất mọi thời đại. Tác phẩm sau đó còn được phát sóng tại hơn 90 quốc gia, góp phần lớn đưa phim Hàn vươn ra châu Á và thị trường quốc tế. Với vai nữ y quan hoàng gia tài năng, kiên cường, Lee Young Ae đã nhận giải Daesang tại MBC Drama Awards 2003 và được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang.

Sau thành công vang dội của Dae Jang Geum, sự nghiệp của Lee Young Ae tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều vai diễn đa dạng và chất lượng. Nổi bật nhất là bộ phim Sympathy for Lady Vengeance của đạo diễn Park Chan Wook mang về cho cô giải Nữ chính xuất sắc tại Rồng Xanh lẫn Baeksang.

Sau một thời gian tập trung cho gia đình, sao nữ trở lại màn ảnh với các dự án như Saimdang, Memoir of Colors, Maestra và gần đây nhất là loạt phim tội phạm Walking On Thin Ice, giúp cô nhận giải thưởng tại KBS Drama Awards.

Ở tuổi U60, Lee Young Ae ưu tiên lối sống đơn giản, lành mạnh thay vì phụ thuộc mỹ phẩm đắt tiền. Cô thường xuyên chia sẻ quy trình chăm sóc da cơ bản: Tẩy tế bào chết, rửa mặt bằng nước ấm, thoa dầu dưỡng ngay lập tức lên mặt, cổ và mu bàn tay để khóa ẩm. Sau đó là lớp kem dưỡng dày trước khi đắp mặt nạ, và kết thúc bằng kem mắt vỗ nhẹ vùng mắt, nếp nhăn. Chính sự kiên trì, đều đặn trong chăm sóc da cùng tinh thần lạc quan đã giúp cô giữ được vẻ đẹp "bị thời gian bỏ quên" như hiện tại.