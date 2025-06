Trước giờ G show Louis Vuitton: j-hope BTS gây sốt, HIEUTHUHAI mặc đồ gần nửa tỷ đồng

HHT - Đại sứ thương hiệu j-hope BTS, cùng với các tên tuổi như HIEUTHUHAI, Fourth Nattawat, Yuta NCT "làm nóng" mạng xã hội với những tạo hình thời thượng, sành điệu trước khi chính thức xuất hiện tại show diễn Xuân Hè 2026 dành cho nam của nhà mốt Louis Vuitton.

Show diễn của thương hiệu Louis Vuitton tại Paris Men's Fashion Week 2025 thu hút thảo luận nhờ sự góp mặt của loạt khách mời đình đám. Trước giờ G, loạt mỹ nam đăng tải tạo hình "dát" hàng hiệu Louis Vuitton quảng bá cho sự kiện.

j-hope BTS là cái tên nổi bật, được trông ngóng nhất trong dàn sao nam dự show. Nam idol khởi hành từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) trong trang phục năng động, đơn giản gồm áo nỉ trắng, quần jeans lửng.

Hobi tạo điểm nhấn ở loạt phụ kiện đắt đỏ: Túi xách Speedy P9 Bandoulière 30 (254 triệu đồng), kính mát 12,2 triệu đồng, giày BUTTERSOFT giá 33 triệu đồng, nâng tổng giá trị tạo hình lên tới gần 350 triệu đồng.

Hạ cánh xuống Paris, nam đại sứ dạo phố tới trụ sở chính của Louis Vuitton trong bộ đồ tông nâu thời thượng, kết hợp với vòng cổ to bản được thiết kế riêng, kính mắt và giày sneaker của Louis Vuitton.

HIEUTHUHAI là đại diện Việt Nam duy nhất tại show diễn Xuân Hè 2026 dành cho nam của Louis Vuitton. Nam rapper Gen Z trung thành với phong cách lịch lãm, hiện đại trong chuyến xuất ngoại này.

Quán quân Anh Trai "Say Hi" "đốn tim" người hâm mộ Việt trong tạo hình mới nhất. Anh chàng bảnh bao khi diện trang phục gam màu be, lăng xê dòng túi speedy kinh điển của thương hiệu.

"Cây" đồ có tổng giá trị hơn 448 triệu đồng, con số ấn tượng nhất so với hai tạo hình trước đó của nam rapper tại Paris (Pháp).

Tương tự HIEUTHUHAI, nam diễn viên Thái Lan Fourth Nattawat lần đầu được mời dự show Louis Vuitton. Diện mạo của ngôi sao sinh năm 2004 được đánh giá cao, mang khí chất thời trang cao cấp.

Yuta NCT khởi hành tại sân bay trong trang phục đẹp mắt. Nam nghệ sĩ mặc áo sơ mi dệt kim Jacquard, quần jeans ống loe kết hợp cùng mỹ bucket, sneaker BUTTERSOFT.

BamBam và Jackson Wang đều duy trì mối quan hệ gắn bó cùng giám đốc sáng tạo Louis Vuitton - rapper Pharrell Williams. Bộ đôi hiện đã có mặt tại Paris chuẩn bị cho màn xuất hiện trong show diễn. Người hâm mộ trông đợi khoảnh khắc hội ngộ, tương tác của hai anh em GOT7.