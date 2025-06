Thảm đỏ LHP Quốc tế Thượng Hải: Chương Tử Di khác lạ, Dương Mịch rực rỡ

HHT - Bộ ba minh tinh Dương Mịch, Nghê Ni, Chương Tử Di có tạo hình nổi bật nhất thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 27.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 27 diễn ra vào ngày 14/6 trở thành tâm điểm truyền thông xứ Trung. Dàn sao Hoa ngữ đổ bộ thảm đỏ trong váy áo dạ hội cầu kỳ, trang sức cao cấp.

Dương Mịch diện mẫu đầm cúp ngực màu xanh dương, dòng Haute Couture thuộc BST Thu Đông 2024 của nhà mốt Schiaparelli, tôn lên làn da trắng sứ của nữ diễn viên.

Chương Tử Di gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 27 với mái tóc tém cá tính. Mỹ nhân Hoa ngữ diện thiết kế thuộc BST Xuân Hè 2025 của thương hiệu Keyichuan, trang sức cao cấp từ Tiffany & Co..

Diện mạo thảm đỏ của Chương Tử Di được cho là lấy cảm hứng từ nhân vật nữ chính Chu Chiêm Thị do cô thủ vai trong bộ phim điện ảnh Tương Viên Lộng (She's Got No Name), mang vẻ đẹp đầy ám ảnh, biểu tượng của sự tái sinh từ đống tro tàn.

Trang Đạt Phi đẹp cuốn hút trong trang phục gam màu đen, chất liệu ren xuyên thấu, thiết kế đến từ BST Xuân Hè 2025 của Angel Chen.

Trương Tử Phong thanh lịch trên thảm đỏ sự kiện với trang phục đến từ nhà mốt Chanel do cô là đại sứ. Vóc dáng gầy gò của tiểu hoa sinh năm 2001 khiến cư dân mạng bày tỏ sự lo ngại.

Nghê Ni "chiếm spotlight" khi xuất hiện cùng đoàn phim Đảo Đông Cực. Mỹ nhân 8X đẹp lộng lẫy khi khoác lên mình thiết kế đầm dạ hội dòng Haute Couture, thuộc BST Thu Đông 2024 của Tamara Ralph.

Dương Siêu Việt hóa nàng tiên cá trong mẫu váy ombre của thương hiệu Marchesa, đeo trang sức của Pomellato.

Ngô Lỗi điển trai trong lễ phục của thương hiệu Saint Laurent. Mẫu áo sơ mi có phần cổ bèo nhún, trang sức BVLGARI giúp mỹ nam hóa thân thành "vương tử".