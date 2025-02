Từ vụ việc của Thanh Thanh Huyền, tận hưởng trời Âu nhưng cũng cần đề cao cảnh giác

HHT - Thời gian qua, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm cho vụ việc mất cắp hành lý tại Ý của nữ MC Thanh Thanh Huyền.

Theo đó, khi di chuyển bằng tàu, nữ MC đã phải gửi hành lý ở khoang chứa đồ. Đáng chú ý, phần khóa an toàn khu vực cô để hành lý đã bị hỏng và dù đã nhờ đến sự hỗ trợ của Ban Quản lý tàu nhưng cũng không xử lý được, do đó cô phải liên tục quan sát hành lý của mình trong suốt chuyến đi.

Theo lời nữ MC chia sẻ, khoảnh khắc mất đồ xảy ra vô cùng sớm "ngay ở trạm dừng đầu tiên là mình đã bị mất hành lý". Cô cho biết tình huống mất trộm thường xảy ra vào lúc tàu dừng tại ga, khi có nhiều hành khách di chuyển lên và xuống tàu khiến tầm quan sát bị che khuất và không gian lộn xộn, đây là cơ hội để kẻ gian lấy đi hành lý không được khóa an toàn.

Sau khi xảy ra sự việc, nữ MC đã ngay lập tức quay video bằng điện thoại để làm bằng chứng và liên hệ nhân viên quản lý tàu để có được sự hỗ trợ của cảnh sát, cùng với đó là khóa tất cả thẻ ngân hàng và liên hệ với các bên liên quan tại Việt Nam để được hỗ trợ.

Từ kinh nghiệm của bản thân, nữ MC chia sẻ rằng vì không phải ai cũng có thể sử dụng được tiếng Anh, do đó khi đi du lịch ở bất kỳ một quốc gia nào thì nên liên lạc trước với bạn hoặc người quen có thể nói được tiếng địa phương để nhờ hỗ trợ phiên dịch khi cần thiết.

Sau vụ việc mất hành lý của nữ MC, nhiều Vlogger có kinh nghiệm đi Châu Âu đã "lên" video để chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ tài sản khi đi du lịch ở các quốc gia lớn như Ý, Pháp, Đức, v.v...

Vui những vẫn phải cảnh giác

Nhiều hành khách trải qua cảm giác mất hành lý, giấy tờ tùy thân ở một quốc gia xa lạ luôn chia sẻ câu cửa miệng: "vui nhưng phải cảnh giác". Khi du lịch đến nơi càng đông người thì càng phải cảnh giác vì tội phạm đường phố và tội phạm công nghệ hoạt động rất bài bản, tinh vi và thường dàn dựng các tình huống theo nhóm để đánh lạc hướng du khách.

Mang theo khóa cá nhân

Khi di chuyển bằng tàu hay phương tiện công cộng, toa để hành lý thường cách xa chỗ ngồi. Do đó ngoài việc sử dụng khóa số hay ổ khóa trên vali, balo, v.v... thì các teen hãy chủ động sử dụng khóa dây để neo cột hành lý của mình vào các vị trí khóa. Bên cạnh đó, không chủ quan và phải thường xuyên "để mắt" đến hành trang dù đã được bảo vệ an toàn. Cách khác, các fan nhà Táo cũng có thể sử dụng Air Tag nhưng một phương pháp để tăng thêm độ an toàn cho hành lý của mình.

Mua bảo hiểm hành lý

Khi du lịch ở nước ngoài, các teen có thể mua thêm gói bảo hiểm cho hành lý của mình. Tuy nhiên nếu hành lý có giá trị lớn thì bảo hiểm cũng chỉ trả phí được một phần chứ không thể hoàn lại toàn bộ giá trị của hành lý.

Không nên đi tàu sau 21 giờ

Theo tài khoản @itsmevinhhh chia sẻ, sử dụng tàu sau 21h sẽ không an toàn cho các du khách, do đó nếu cần di chuyển thì có thể thay thế bằng các phương tiện khác như taxi hay xe bus.

Bảo vệ thẻ tín dụng

Ở các nước Châu Âu, thanh toán không tiếp xúc rất phổ biến, do đó tội phạm công nghệ thường gắn các con chip ở những nơi du khách thường chạm thanh toán như cổng ra vào tàu; sân bay; máy thanh toán ở các quán ăn, cửa hàng; wifi công cộng, v.v... do đó các teen cần biết những cách để bảo vệ tài sản của bản thân.

Từ kinh nghiệm bản thân, Vlogger @itsmevinhhh cho biết có thể bảo vệ thẻ vật lý có tính năng chạm thanh toán khỏi các vụ hack tiền bằng cách sử dụng ví chống RFID hoặc "chữa cháy" bằng cách bọc giấy bạc quanh thẻ.

Nếu sử dụng thẻ điện tử, nên hạn chế kết nối wifi công cộng và bật xác thực hai lớp cho ví của mình, ngoài ra có thể tắt tính năng NFC khi không sử dụng để bảo vệ tài sản.