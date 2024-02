Tuổi trẻ Thủ đô ra quân Tháng Thanh niên năm 2024

Ngày 19/2, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp Quận Nam Từ Liêm tổ chức chương trình Tết Trồng cây Xuân Giáp Thìn và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024.

Đến dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên Thủ đô xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được triển khai với mong muốn phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên Thủ đô trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc tại các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Với tinh thần ấy, trong Tháng Thanh niên năm 2024, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội đặt mục tiêu tập trung vào 4 nhóm hoạt động trọng tâm, gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

“Đây được xem là đợt thi đua cao điểm trong năm và là dịp để đoàn viên, thanh niên Thủ đô cống hiến sức trẻ, trí tuệ, tài năng của tuổi trẻ đối với cộng đồng, đồng thời, là cơ hội, là môi trường thuận lợi để mỗi bạn trẻ được trải nghiệm, rèn luyện bản thân, cống hiến cho cộng đồng và thêm trưởng thành”, đồng chí Chu Hồng Minh nhấn mạnh.

Cũng nhân dịp này, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đề nghị các nội dung, hoạt động trong Tháng Thanh niên cần được triển khai thực chất, thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, chú trọng các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô, 60 năm phong trào Ba Sẵn sàng và Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh thiếu nhi - tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong thu hút, tập hợp, định hướng, giáo dục thanh thiếu nhi. Thông qua các hoạt động Đoàn, các cấp bộ Đoàn phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, đồng thời vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Đồng chí Chu Hồng Minh nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn cần chủ động đăng ký, đảm nhận những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó của địa phương gắn với đặc điểm, đặc thù và sở trường của thanh thiếu niên tại địa phương, đơn vị. Tích cực, chủ động tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, các lực lượng xã hội để đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, phát triển thanh thiếu nhi; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho thanh thiếu niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Tháng Thanh niên 2024, Đoàn Thanh niên TP Hà Nội xác định thực hiện 13 chỉ tiêu và 6 nội dung, giải pháp. Trong đó, một số chỉ tiêu tập trung vào chủ đề công tác năm và chủ đề Tháng Thanh niên như: 80% đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; phấn đấu tối thiểu 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động an sinh xã hội. Toàn Đoàn phấn đấu thực hiện 600 công trình thanh niên, 1381 công trình măng non; ít nhất 5 công trình “Nhà phân loại rác thân thiện”; xây dựng công trình “Tủ sách thiếu nhi tại các khu chung cư”. Đặc biệt, 579 xã phường, thị trấn trên địa bàn Thủ đô thành lập và duy trì mô hình “chợ phiên điện tử” livestream bán sản phẩm OCOP.

Tại chương trình ra quân, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội ra mắt 8 đội hình tình nguyện cấp Thành phố gồm: Đội hình Xây dựng Nông thôn mới; đội hình Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP; đội hình Giao thông xanh; đội hình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đội hình Hướng dẫn thành lập tổ chức Đoàn, Hội và CLB công dân số tại các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đội hình Thanh niên hỗ trợ thủ tục hành chính cho Nhân dân và đội hình Tư vấn khởi nghiệp và hướng nghiệp và đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động ra quân Tháng Thanh niên năm 2024, nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa đã được Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội triển khai như: Trồng cây xanh trong khuôn viên Công viên Mễ Trì và khánh thành công trình “Đường cây thanh niên” tại phường Mỹ Đình I; ra quân các đội hình Giao thông xanh, tuyên truyền lưu động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; gắn biển quét mã QR địa chỉ đỏ tại chùa Thiên Trúc (Phường Mễ Trì); khánh thành 2 công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại phường Xuân Phương và phường Trung Văn. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Thành phố còn tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Hưởng ứng Lễ phát động của Thành Đoàn Hà Nội, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Thủ đô đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, ý nghĩa tại địa phương, đơn vị.