Ứng xử khéo léo cỡ này, cớ sao Song Hye Kyo né tránh show tạp kỹ suốt 23 năm?

Là một ngôi sao đình đám nhưng Song Hye Kyo hầu như không xuất hiện trên các show tạp kỹ. Sau 23 năm, vì sao đại minh tinh châu Á quyết định trở lại một show giải trí?

Nếu như các idol Hàn Quốc rất chăm đi show giải trí, có những người còn là thành viên thường xuyên của một chương trình nào đó thì giới diễn viên kín tiếng hơn, thỉnh thoảng mới xuất hiện để quảng bá phim mới. Nhưng có nhiều ngôi sao còn bật chế độ nói không với các show tạp kỹ, như Song Hye Kyo đã 23 năm rồi từ chối tham gia những chương trình giải trí này.

Mãi bây giờ, đại minh tinh châu Á mới gật đầu lên sóng Yoo Quiz On The Block để quảng bá cho phim mới The Black Nuns. Cũng vì thế mà netizen rất tò mò không biết Song Hye Kyo trò chuyện thế nào, có thẳng thắn với mọi câu hỏi hay né tránh.

MC Yoo Jae Suk đã hỏi thẳng Song Hye Kyo về tin đồn cô hẹn hò với Park Bo Gum nên ly hôn Song Joong Ki. Và nữ diễn viên cho biết cô thường bị mọi người hỏi về những tin đồn kiểu vậy. Và câu trả lời của Song Hye Kyo là cô không biết gì về thông tin đó cả nên không có gì để nói, đồng thời khuyên mọi người hãy đến hỏi thẳng người tung tin đồn để có câu trả lời nhanh nhất.

Nữ diễn viên cũng tâm sự cô bị chỉ trích, mắng mỏ quá nhiều nên đến bây giờ, cô thấy chuyện đó bình thường. Đã có gần 30 năm trong showbiz nên Song Hye Kyo đã đối mặt với quá nhiều tin đồn và quen với việc nghe vào tai này bỏ qua tai kia. Nhưng Song Hye Kyo vẫn đau lòng khi bị anti-fan quay sang nói lời ác ý về gia đình mình.

Và bí quyết để Song Hye Kyo vượt qua những bình luận tiêu cực ấy là học cách yêu thương chính mình đầu tiên, sau đó mới có thể dành tình cảm tới mọi người xung quanh. Vào mỗi sáng, cô sẽ viết ra những việc muốn làm trong ngày. Buổi tối trước khi đi ngủ thì liệt kê 10 điều xảy ra trong hôm đó khiến cô thấy biết ơn.

Đó có thể là những điều rất nhỏ bé, đời thường như được ăn một món ngon, thời tiết hôm nay rất đẹp, được người lạ giúp đỡ... và dần dần, Song Hye Kyo nhận ra rằng cuộc sống này có quá nhiều điều tuyệt vời để chúng ta thêm yêu đời.