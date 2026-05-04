Trái ngọt từ dự án của DUY LÂN UNION: Cách DYLAN UPRIZE truyền cảm hứng tới fan

HHTO - Kéo dài hơn 2 tháng, "RUN TO 23" là chuỗi hoạt động được cộng đồng Unicons triển khai nhân dịp sinh nhật tuổi 23 của DYLAN - Duy Lân (UPRIZE). Với DUY LÂN UNION, dự án này là một chặng đường đẹp khi các fan cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

DUY LÂN UNION (DLU) bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2025, đúng vào giai đoạn “nước rút” của chương trình Tân Binh Toàn Năng. Hoạt động “tiếp ứng” đầu tiên của DLU diễn ra tại Công diễn 4 - sân khấu mà Duy Lân là đội trưởng. Đến tháng 1/2026, DLU chính thức xây dựng các kênh mạng xã hội riêng. Hiện tại, DLU hoạt động chủ yếu trên Threads và Facebook.

“Chúng mình đã có một chặng đường rất đẹp”

Chia sẻ với Hoa Học Trò, đại diện DLU bật mí dự án RUN TO 23 được chia làm 3 chặng lớn. Hai chặng đầu là các hoạt động ăn mừng, ủng hộ DYLAN sau khi chính thức ra mắt với tư cách thành viên của UPRIZE bao gồm tặng in-ear thiết kế riêng, chạy LED...

Chặng 3 vừa kết thúc gần đây bằng chuỗi hoạt động mừng sinh nhật tuổi 23 của Duy Lân, gồm: Quà tặng từ cộng đồng fan, chạy quảng cáo trên màn LED chúc mừng tại Hà Nội và TP.HCM, quyên góp xây khu học tập, nghỉ ngơi cho các em nhỏ tại chùa Quang Phúc (Hà Nội) và hoạt động thiện nguyện tại 3 trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công với Cách mạng.

﻿﻿ ﻿﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ Team DUY LÂN UNION trao 304 kg gạo tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Ninh Bình).

Nói về hoạt động tâm huyết nhất trong RUN TO 23, đại diện DLU cho biết đó chính là dự án cộng đồng trao quà tới Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Ninh Bình), Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An, Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (TP.HCM).

Đại diện DUY LÂN UNION trao 304 kg gạo tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An đúng dịp 30/4.

Vào ngày 30/4 vừa qua, DLU đã trao tặng 304 kg gạo cho mỗi trung tâm. Con số 304 không phải ngẫu nhiên - đó vừa là ngày đất nước thống nhất, vừa là ngày sinh nhật của Duy Lân (30/4).

“Với chúng mình, đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện đơn thuần, mà là phần ý nghĩa nhất của cả dự án. Chúng mình muốn sinh nhật của Duy Lân không chỉ dừng lại ở niềm vui của fandom, mà còn có thể lan tỏa thành điều gì đó tích cực hơn cho cộng đồng".

Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (TP.HCM) là địa điểm tại khu vực miền Nam trong hành trình thiện nguyện của DUY LÂN UNION.

"Chúng mình lựa chọn 3 địa điểm đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam như một cách gửi gắm tinh thần kết nối và biết ơn. Với chúng mình, dẫu là cái rét miền Bắc, nắng gió miền Trung hay sự nồng hậu của miền Nam, thì ở đâu cũng là máu mủ ruột rà, đâu cũng là quê hương thân thuộc, cũng là những con người đã góp phần đổi lấy hòa bình cho thế hệ hôm nay. Điều khiến chúng mình xúc động nhất không phải là quy mô của dự án, mà là việc rất nhiều bạn trẻ trong fandom đã cùng nhau lựa chọn làm một điều ý nghĩa nhân dịp sinh nhật thần tượng”, đại diện DLU chia sẻ.

"RUN TO 23" là một chặng đường dài, với 3 chặng hoạt động chính.

Nói về khó khăn lớn nhất khi thực hiện RUN TO 23, team DLU cho biết đó là áp lực cân bằng giữa mong muốn và khả năng thực tế.

Vì DLU và fandom còn non trẻ, nên các bạn gần như đều phải tự học và làm từ những bước cơ bản. Do RUN TO 23 là dự án kéo dài hơn 3 tháng với rất nhiều hoạt động nối tiếp nhau, nên áp lực lớn nhất là làm sao giữ được sự ổn định và chất lượng xuyên suốt toàn bộ hành trình. Ở mỗi chặng đều có tiến độ, khối lượng công việc và những vấn đề phát sinh riêng, nên team gần như luôn phải liên tục điều chỉnh để mọi thứ có thể vận hành trơn tru nhất.

Đặc biệt, khi toàn bộ kinh phí 170 triệu đồng đều đến từ sự đóng góp của cộng đồng người hâm mộ, áp lực về tính minh bạch và trách nhiệm lại càng lớn hơn. Do vậy, team luôn cố gắng công khai rõ ràng các khoản thu - chi, cập nhật tiến độ liên tục và cân đối tài chính cẩn thận để mọi người có thể yên tâm đồng hành cùng DLU.

Riêng hoạt động cộng đồng tới 3 Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công cũng là một thử thách rất lớn với DLU vì project được triển khai đồng thời tại ba miền Bắc - Trung - Nam. Các bạn đã phải liên hệ và làm việc với nhiều trung tâm khác nhau, tìm nhà cung cấp địa phương phù hợp, tính toán chi phí gạo, vận chuyển, kết nối nhân sự hỗ trợ ở từng khu vực cũng như quản lý tiến độ sao cho mọi hoạt động đều có thể diễn ra đúng dịp 30/4.

Sau RUN TO 23, điều chúng mình nhận lại không chỉ là một project hoàn thành, mà còn là cảm giác cả fandom đã thật sự cùng nhau đi qua một chặng đường rất đẹp”

Bên cạnh đó, team DLU cho biết các bạn còn chịu cả áp lực về mặt hình ảnh: "Team luôn tự nhắc nhau rằng mỗi project không chỉ đơn giản là một hoạt động fan support, mà còn phần nào ảnh hưởng đến cách công chúng nhìn nhận fandom và nghệ sĩ".

"Văn minh - chỉn chu - chuyên nghiệp" là 3 từ khóa DLU nỗ lực duy trì khi thực hiện từng bước nhỏ của dự án và sự đón nhận tích cực từ cộng đồng Unicons chính là "trạm sạc" đẩy lùi áp lực.

Các Unicons tham gia buổi check-in LED tại Hà Nội vào ngày 24/4.

DYLAN thổi nến chúc mừng sinh nhật sớm hôm 24/4 tại TP.HCM cùng các Unicons.

Anh “cán bộ” Duy Lân và hành trình truyền cảm hứng tới Unicons

Trong mắt các Unicons, DYLAN được hâm mộ không chỉ ở khả năng biểu diễn hay sự nghiêm túc với âm nhạc, mà còn là tinh thần trách nhiệm rất rõ ràng trong học tập và tập thể. Dù theo đuổi nghệ thuật với lịch trình dày đặc, Duy Lân vẫn hoàn thành chương trình Đại học đúng hạn, từng đảm nhận vai trò Bí thư chi đoàn và Lớp phó. Ngay cả trong cách giao tiếp hay trả lời phỏng vấn, Duy Lân luôn mang lại cảm giác chững chạc, điềm tĩnh và biết mình đang đại diện cho điều gì. Đây cũng là lý do lớn nhất DLU "phải lòng" và muốn dùng hoạt động ủng hộ anh để lan tỏa năng lượng tích cực như cách anh truyền cảm hứng cho người hâm mộ.

DYLAN được các fan gọi vui là "cán bộ".

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, vào dịp sinh nhật tuổi 23, DLU còn dành tặng cho DYLAN một bộ thiết bị gồm tai nghe kiểm âm, soundcard, microphone và các thiết bị hỗ trợ thu âm cơ bản như một món quà dành cho những “viên gạch đầu tiên” trên con đường âm nhạc mà anh đang xây dựng.

Đại diện DLU bộc bạch: “Điều chúng mình muốn gửi gắm không nằm ở giá trị vật chất của món quà, mà là cảm giác rằng phía sau Lân luôn có một cộng đồng người hâm mộ tin tưởng và sẵn sàng đồng hành cùng hành trình trưởng thành của Lân, kể từ những bước đầu tiên nhất”.

DYLAN chủ động trao đổi với ê-kíp để dành thời gian đến thổi nến sinh nhật cùng fan tại TP.HCM, khiến Unicons vỡ òa trong hạnh phúc và bất ngờ.



Đông đảo Unicons check-in tại "điểm cầu" Hà Nội.