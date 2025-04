Vạn Hạnh Mall sau loạt sự cố: Phủ lưới an toàn và nhiều điểm được netizen khen ngợi

HHT - Sau 3 vụ việc đáng tiếc xảy ra gần đây, Vạn Hạnh Mall (Quận 10, TP.HCM) đã nhanh chóng thực hiện nhiều biện pháp siết chặt an ninh, an toàn, cho thấy sự cầu thị và nỗ lực bảo vệ trải nghiệm của khách hàng.

Những ngày vừa qua, Vạn Hạnh Mall (Quận 10, TP.HCM) đang gấp rút "làm mới" mình, không chỉ là những thông báo trấn an khách hàng trên mạng xã hội mà phía trung tâm thương mại cũng có hành động thiết thực để đảm bảo an toàn cho khách, sau 3 vụ việc đáng tiếc xảy ra gần đây.

Theo chia sẻ từ trang chủ Vạn Hạnh Mall, toàn bộ khu vực lan can và thông tầng của trung tâm thương mại đã được nâng kính an toàn từ 1,4 lên 1,7m. Sáng 28/4, nhiều người đến mua sắm bất ngờ thấy lưới an toàn đã được căng lên ở các khu vực trọng yếu. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát cũng được bổ sung, lực lượng bảo vệ được tăng cường, liên tục quan sát để kịp thời phát hiện những tình huống bất thường.

Hành động nhanh chóng này của Vạn Hạnh Mall nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng: "Hi vọng Vạn Hạnh Mall vượt qua chứ nhìn tội, mấy quầy bên trong cũng vắng hơn trước", "Bạn mình không còn ưu tiên Vạn Hạnh Mall nữa, nhưng mình thì vẫn ủng hộ"...

Không chỉ tập trung vào việc gia cố hạ tầng, Vạn Hạnh Mall cũng nỗ lực giữ vững "vibe" tích cực bằng hàng loạt hoạt động nhỏ, ấm áp. Sự kiện giao lưu cùng Capybara thu hút đông đảo bạn nhỏ hay khu vực "Gửi lời yêu" cho khách hàng gửi gắm những "lá thư tâm sự", những nỗi niềm đôi khi khó nói thành lời cũng đón đông người dân tham gia.

Giữa thời điểm mà sự lo lắng có thể khiến nhiều người e ngại ghé thăm, tinh thần cầu thị và hành động nhanh của Vạn Hạnh Mall được xem là điểm cộng lớn. Cư dân mạng đánh giá cao cách xử lý của trung tâm thương mại này: Không né tránh vấn đề, không phớt lờ cảm xúc của khách mà chủ động xử lý từng khía cạnh, từ kỹ thuật (nâng kính, lắp lưới), nhân sự (thêm bảo vệ) đến trải nghiệm khách hàng (tạo không gian kết nối cảm xúc).

Vạn Hạnh Mall đang cho thấy một điều: Dù xảy ra sự cố, điều quan trọng nhất là tâm thế đối diện, không ngại thay đổi để an toàn hơn, thân thiện hơn.