3 vụ việc đáng tiếc ở Vạn Hạnh Mall: Có phải “Hiệu ứng Werther” là lý do?

HHT - Gần đây đã xảy ra 3 vụ việc đáng tiếc ở Vạn Hạnh Mall khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi về lý do. Ngoài việc mỗi người trong mỗi trường hợp có một gánh nặng riêng trong cuộc sống, thì liệu đằng sau những sự việc này có phải là một điều gọi là “Hiệu ứng Werther”?

3 vụ việc đáng tiếc xảy ra khá gần nhau về mặt thời gian ở Vạn Hạnh Mall (Quận 10, TP.HCM) đã khiến trung tâm thương mại này phải nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can, tăng cường đội ngũ bảo vệ và giám sát an ninh, tăng số lượng camera giám sát, sẽ sớm cho căng lưới…

Mỗi con người đi đến quyết định tiêu cực có thể có nỗi khổ của riêng họ. Nhưng ngoài ra, trong những trường hợp như thế này, không thể không tính đến “Hiệu ứng Werther”.

“Hiệu ứng Werther” là một hiện tượng đã được nghiên cứu trên thế giới, nói đến sự gia tăng số ca tự sát sau một trường hợp tương tự được nói đến nhiều trên truyền thông.

Tên của hiệu ứng được đặt theo tên nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Nỗi đau của chàng Werther của Johann Wolfgang von Goethe, nói về tình yêu của chàng Werther - chuyện tình không thành và Werther tự kết thúc cuộc đời mình.

Cuốn tiểu thuyết trên được cho là có liên quan đến sự gia tăng số người có hành động tương tự như nhân vật chính Werther sau khi sách được xuất bản, theo một trang web chuyên hỗ trợ tâm lý ở Anh.

Mặc dù việc bắt chước hành vi tự kết thúc cuộc đời chưa bao giờ được chứng minh hoàn toàn, nhưng nhiều nghiên cứu sâu hơn trong những năm qua cho thấy rằng sự lây lan/ bắt chước đó có tồn tại. Thậm chí, điều này trở nên rõ ràng đến mức nhiều nước đã có bản hướng dẫn cho các phương tiện truyền thông về cách đưa tin có trách nhiệm về các vụ việc này, bao gồm cách sử dụng từ ngữ và hình ảnh, nhằm làm giảm nguy cơ truyền thông có tác động tiêu cực đến những người dễ tổn thương.

Đặc biệt, tình hình hiện nay trở nên phức tạp hơn nhiều do có Internet và mạng xã hội. Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu nghĩ đến việc các mạng xã hội có thể ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của con người, nhất là những người có nguy cơ hành động tiêu cực.

Ngược lại, các nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc các phương tiện truyền thông đưa tin về các trường hợp vượt qua khó khăn, những việc nên làm khi bị khủng hoảng tâm lý… có thể giúp giảm tỷ lệ những người có quyết định tiêu cực. Do vậy, hiểu rõ về “Hiệu ứng Werther” có thể giúp cả xã hội cùng ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc.