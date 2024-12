Vận xui liên tiếp của Sony: Siêu phẩm hoạt hình Spider-Man chưa rõ ngày trở lại

HHT - Ban đầu, lịch ra mắt của “Spider-Man: Beyond The Spider-Verse” là trong năm 2024. Thế nhưng giờ đây năm 2024 đã sắp hết nhưng siêu anh hùng nhả tơ vẫn vắng bóng. Tình hình càng thêm ảm đạm khi Sony cho biết họ “không có kế hoạch” phát hành siêu phẩm hoạt hình này trong năm 2025.

Trong 10 năm qua, Sony đã vật lộn để tận dụng tối đa tài nguyên của Spider-Man. Đáng tiếc, dù đã nỗ lực, các bộ phim nằm trong Vũ trụ Người Nhện của Sony - vũ trụ khai thác các nhân vật có liên hệ mật thiết với Spider-Man, nhưng không có Spider-Man - không được đánh giá cao về chất lượng. Mới đây nhất, Kraven The Hunter tiếp tục bị chê và còn “thất thu” phòng vé, thúc đẩy Sony quyết định khép lại Vũ trụ Người Nhện này.

Tuy nhiên, ở mảng phim hoạt hình, Sony lại đạt được thành công lớn. Năm 2018, Spider-Man: Into The Spider-Verse ra mắt thành công vang dội. Phim thu về gần 400 triệu đôla phòng vé, giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar 2019, giới thiệu một siêu anh hùng mới - Người Nhện Miles Morales và khám phá đa vũ trụ theo cách mà Marvel vẫn đang cố gắng bắt kịp.

Năm năm sau, vào năm 2023, Spider-man: Across The Spider-Verse phát hành, tiếp tục chiến thắng, được coi là một trong những phim hoạt hình hay nhất thế kỷ này. Phim cũng được đề cử ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất Oscar 2024, nhưng vụt mất chiến thắng trước Thiếu Niên và Chim Diệc khiến nhiều người tiếc nuối. Do đó, phần 3 mang tên Spider-Man: Beyond The Spider-Verse dĩ nhiên rất được ngóng đợi.

Ban đầu, Beyond The Spider-Verse có lịch phát hành dự kiến là vào tháng 3 năm 2024. Đây là một ngày ra mắt hợp lý bởi khác với phần đầu Into The Spider-Verse có thể đứng độc lập, nội dung của phần 2 và phần 3 gắn liền với nhau. Có thể nói toàn bộ nội dung của Across The Spider-Verse là để tạo tiền đề cho phần 3 diễn ra, câu chuyện của Beyond The Spider-Verse sẽ phải bắt đầu ngay từ cái kết lửng lơ của phần 2. Không may, năm 2024 đã gần cạn nhưng bóng dáng siêu anh hùng nhả tơ thì vẫn không thấy đâu.

Mới đây, Sony cho biết họ “không có kế hoạch” phát hành Beyond The Spider-Verse trong năm 2025. Tình hình càng ảm đạm hơn khi dựa vào một số thông tin bên lề trong việc sản xuất dự án, nhiều fan không mấy lạc quan cho rằng phim sẽ chiếu vào năm 2026. Thậm chí, có thể phải đến năm 2027 họ mới được thưởng thức bộ phim này.

Lý do cho việc lùi lịch càng lúc càng xa của Beyond The Spider-Verse được thông báo ban đầu là do ảnh hưởng của cuộc đình công kép ở Hollywood diễn ra vào năm 2023. Tuy nhiên, một số thông tin cho thấy đó chỉ là một phần, nguyên nhân sâu xa hơn được cho là do môi trường làm việc “độc hại” và quản lý không hợp lý đã khiến nhiều họa sĩ của dự án bỏ việc.

Vào tháng 6/2023, có tin tức cho biết rằng hơn 100 họa sĩ đã rời bỏ dự án Across The Spider-Verse ngay cả khi nó chưa hoàn thành, chấp nhận mọi công sức cá nhân “đổ sông đổ bể”, vì điều kiện làm việc “không thể chịu đựng được nữa”. Nhiều họa sĩ miêu tả trải nghiệm làm việc là “gian khổ” và “không ngơi nghỉ”, phàn nàn về phong cách quản lý hỗn loạn của nhà sản xuất kiêm biên kịch Phil Lord.

Đoàn phim tiết lộ có nhiều họa sĩ không được giao việc trong 3 đến 6 tháng vào năm 2021, vì Phil Lord vẫn đang thay đổi kế hoạch cho bộ phim. Đến khi họ nhận được việc để làm thì phải “chạy deadline”: 11 tiếng đồng hồ mỗi ngày, bảy ngày trong một tuần, trong cả năm. Thậm chí trong quá trình đó, các họa sĩ cũng buộc phải liên tục chỉnh sửa tác phẩm do Phil Lord cũng không ngừng chỉnh sửa.

Quá trình sản xuất Across The Spider-Verse “vắt kiệt” đến mức khi Beyond The Spider-Verse thông báo ngày phát hành dự kiến là vào tháng 3/2024, nhiều họa sĩ đã bày tỏ “không đời nào phim phát hành được vào thời điểm đó”. Có tin tức cho biết là đã có những bất đồng về mặt sáng tạo xung quanh Beyond The Spider-Verse, khiến phần lớn nội dung của phim đã bị hủy bỏ. Có nghĩa là bộ phim gần như sẽ phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu trong khi deadline thì quá sát nút.

Sau đó, Sony đã lên tiếng phủ nhận việc trả lương thấp cho các họa sĩ cũng như việc hủy bỏ phần lớn nội dung của Beyond The Spider-Verse. Họ cho biết các thước phim đã thực hiện vẫn bình thường, vẫn ổn. Nhưng đúng là lịch phát hành của phim đã không thể ra đúng kế hoạch là vào năm 2024, thậm chí còn lùi xa và chưa có lịch phát hành dự kiến mới.

Dù biết rằng để bộ phim đạt chất lượng tốt nhất, đặc biệt là với một dự án công phu và phức tạp như Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, tiêu tốn thời gian là không thể tránh khỏi. Nhưng với việc không thể ra mắt trong năm 2025, nhiều ý kiến nhận xét phim sẽ gặp phải những bất lợi do không tận dụng được tối đa sức nóng của mình.

Có thể thấy với các phim có nội dung gắn kết với nhau như thế này, lịch phát hành càng gần càng tốt: Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019) chiếu cách nhau một năm, Wicked phần 1 ra mắt trong năm 2024 thì phần 2 phát hành vào 2025. Các fan lo ngại rằng càng kéo giãn thời gian phát hành Beyond The Spider-Verse, Sony có thể càng rời xa một trong những chiến thắng lớn nhất của mình.