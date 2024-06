“Venom: The Last Dance” kết thúc hành trình tại Sony, sẽ trở về mái nhà MCU?

HHT - Phần 3 mang tên “Venom: The Last Dance” sẽ là hành trình cuối cùng của Venom ở Sony. Nhưng liệu đây có phải là hy vọng cho việc Venom sẽ trở về MCU song hành cùng Người Nhện?

Điệu nhảy cuối cùng của Eddie và Venom

Trailer cho phần 3 của Venom mang tên Venom: The Last Dance đã được phát hành. Trong trailer, có thể thấy Eddie Brock (Tom Hardy) cùng Venom - thực thể ngoài hành tinh sống cộng sinh trên “vật chủ” là Eddie đang bị truy đuổi gắt gao. Eddie bị truy đuổi bởi loài người, một nhóm nhà khoa học đang truy bắt các Symbiote - thực thể cộng sinh ngoài vũ trụ. Cùng lúc đó, Venom cũng cảm nhận được “đồng loại” của mình từ bên ngoài cũng đang đổ bộ xuống Trái Đất.

Được biết, Venom: The Last Dance sẽ là hành trình cuối cùng của Venom ở Sony. Là chương cuối cùng trong bộ ba phim Venom của Sony, dường như Venom: The Last Dance sẽ có “điệu nhảy cuối cùng” đầy bi thương bởi slogan gắn với bộ phim là “Till Death Do They Part” (tạm dịch: Cho đến khi cái chết chia cắt họ). Có thể đến cuối cùng, Eddie hoặc Venom sẽ hy sinh bản thân để cứu lấy thế giới.

Không chỉ có một Venom

Theo truyện tranh, không chỉ có một Venom mà ngược lại còn có rất nhiều - khi các mảnh Symbiote khác cộng sinh với các vật chủ. Và nay khán giả có lẽ sẽ được chứng kiến điều đó trong Venom: The Last Dance. Một binh đoàn Symbiote sẽ đổ bộ xuống Trái Đất, và chắc chắn chúng sẽ cần nhiều vật chủ.

Trong trailer, người xem có thể thấy có một khoảnh khắc Venom tạm tách khỏi Eddie và cộng sinh với một con ngựa, cho thấy không chỉ có con người mà Symbiote có thể cộng sinh với bất kỳ sinh vật sống nào. Điều này mở ra nhiều tiềm năng cho các nhân vật phản diện của Venom: The Last Dance. Bởi trong truyện tranh, đã từng có một con rồng cộng sinh khổng lồ được tạo ra hàng tỷ năm trước và được gửi đến Trái Đất cho một trận chiến hoành tráng. Khán giả hoàn toàn có thể chờ đợi những điều tương tự trong phần phim cuối của Venom.

Một lời tạm biệt đúng thời điểm

Theo truyện tranh, Venom là một trong những nhân vật đối đầu với Người Nhện nổi tiếng nhất, được đánh giá là một trong những nhân vật phức tạp và hấp dẫn nhất trong vũ trụ Spider-Man. Vì vấn đề bản quyền, MCU không thể khai thác nhân vật này, và Sony đã phát triển riêng Venom. Trước đó, Sony đã cho ra mắt Venom (2018) và Venom: Let There Be Carnage (2021), tuy thành công về doanh thu nhưng chất lượng phim lại không được đánh giá cao, phần 2 thậm chí còn tệ hơn phần đầu.

Do đó, lời tạm biệt của Venom với Venom: The Last Dance hoàn toàn được ủng hộ. Phim siêu anh hùng của riêng Sony đang mất dần lòng tin của khán giả bởi chất lượng kém, ngay cả dòng phim siêu anh hùng nói chung cũng đang thoi thóp. Thêm nữa, một vũ trụ gồm các nhân vật phái sinh từ Vũ trụ Spider-Man nhưng lại không có Spider-Man càng lúc càng như “rắn mất đầu”. Sau thất bại đáng quên của Morbius, Madame Web, Venom cũng nên dừng lại hành trình của mình trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Hy vọng trở về MCU

Hành trình của Venom ở Sony chắc chắn sẽ khép lại, nhưng liệu đây có phải là hy vọng cho việc Venom sẽ được “thả về” MCU, tái ngộ Spider-Man? Rõ ràng câu chuyện của Venom kém hấp dẫn khi không có Spider-Man, và bản thân câu chuyện của Người Nhện cũng có phần lạc lõng khi không có các nhân vật vốn gắn liền với siêu anh hùng nhả tơ trong truyện tranh xuất hiện ở MCU.

Trong after-credit của Spider-Man: No Way Home (2021), Venom đã xuất hiện cameo trong tích tắc khi Doctor Strange triển khai một phép thuật và trước khi trở lại vũ trụ của mình đã kịp để lại một mẩu Symbiote. Khi đó, nhiều giả thuyết cho rằng đây có thể là dấu hiệu “nhá hàng” MCU sẽ xây dựng một Venom của riêng mình, như cách họ đã làm với Spider-Man của Tom Holland.

Tuy nhiên, trong trailer của Venom: The Last Dance, người xem lại thấy mảnh Symbiote bị bỏ lại quán rượu đã bị các nhà khoa học tóm gọn. Điều này khiến tương lai của Venom ở MCU vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Venom: The Last Dance dự kiến ra rạp vào tháng 10/2024.