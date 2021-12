Vì đâu Huyền Lizzie (Thương Ngày Nắng Về) lại bị netizen so sánh với Song Hye Kyo?

HHT - Không chỉ bị đặt lên bàn cân với Kim So Yeon trong bản gốc, khán giả còn đang so sánh Huyền Lizzie ở “Thương Ngày Nắng Về” với Song Hye Kyo của phim “Now, We Are Breaking Up”. Hai vai diễn này có điểm chung gì bí ẩn chăng?

Sau khi Thương Ngày Nắng Về lên sóng gần 20 tập, nhân vật Vân Trang của Huyền Lizzie đã gây được ấn tượng tốt với khán giả. Thậm chí, cô còn là nữ chính hiếm hoi trong phim Việt hóa được khen là xinh đẹp, có gu thời trang sành điệu chẳng thua gì bản gốc của Hàn Quốc, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả Kim So Yeon của Mother of Mine.

Tuy nhiên, mới đây cộng đồng mạng lại đặt vai Vân Trang của Huyền Lizzie lên bàn cân cùng nhân vật Young Eun của Song Hye Kyo trong phim Now, We Are Breaking Up. Lý do vì hai nữ chính sở hữu nhiều điểm tương đồng như đảm trách vị trí quan trọng trong một công ty thời trang nên có gu ăn mặc ấn tượng.

Cả Vân Trang lẫn Young Eun đều nảy sinh tình cảm với chàng trai kém mình khá nhiều tuổi. Đáng chú ý nhất, thân thế của “chàng phi công” này cũng không hề đơn giản. Young Eun đang hẹn hò với em ruột bạn trai cũ (đã qua đời) của mình và chính điều này khiến chuyện tình của hai người bị phản đối.

Còn Hoàng Duy, chàng trai đang theo đuổi Vân Trang trong Thương Ngày Nắng Về đã quen biết mẹ ruột của cô từ thời bé xíu, là một trong những nguyên nhân chính khiến mẹ ruột đành bỏ rơi Vân Trang và làm cô lớn lên trong tổn thương sâu sắc. Hiện giờ, Hoàng Duy đang là con nuôi của mẹ ruột Vân Trang và khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, chắc chắn Vân Trang không dễ gì đón nhận tình cảm của Hoàng Duy.

Quả thực hai nữ chính Vân Trang và Young Eun có khá nhiều điểm giống nhau nhưng netizen cho rằng câu chuyện của Vân Trang hấp dẫn hơn nhiều. Bởi ngoài mối tình chị em với Hoàng Duy thì Vân Trang còn có nhiều điều phải bận tâm lo lắng hơn như tập trung cho sự kiện để có tiền lo cho mẹ nuôi cuộc sống đủ đầy, đau đáu đi tìm mẹ ruột rồi nhận về bao cay đắng tủi hờn.

Trong khi đó, ở bộ phim Now, We Are Breaking Up thì khán giả chỉ thấy Young Eun mải mê khóc lóc ủ dột vì mối tình éo le với em ruột của bạn trai cũ từ tập này sang tập khác. Cũng chính vì nội dung của Now, We Are Breaking Up quá cũ kỹ nhàm chán nên rating thấp lẹt đẹt khi phát sóng tại Hàn và diễn xuất của chị đẹp Song Hye Kyo trong phim cũng không được công chúng đánh giá cao.