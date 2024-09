Vụ 3 em nhỏ ở Ninh Bình mất tích: Tự chăm sóc nhau trong căn nhà vắng chủ

HHT - Sang nhà hàng xóm chơi, 3 anh em ruột ở Ninh Bình bị kẹt lại bên trong căn nhà. Các em nhỏ đã tự chăm sóc nhau suốt những ngày qua trong căn nhà vắng chủ.

Trước đó, anh Trần Anh Tuấn (trú xóm 12, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) trình báo chính quyền địa phương về việc 3 người con của mình là Trần Anh T. (SN 2013), Trần Thủy T. (SN 2017) và Trần Anh T. (SN 2019) đi từ 9h sáng ngày 22/9 không thấy về. Người nhà tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó, chính quyền, nhân dân và Công an huyện Kim Sơn đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tìm kiếm. Ngoài ra, công an cũng thông báo đặc điểm nhận dạng, hình ảnh các em nhỏ cho công an các địa phương lân cận và Công an các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa… nhờ phối hợp, giúp đỡ.

Đến khoảng 10h sáng nay ngày 25/9, Công an huyện Kim Sơn và các lực lượng chức năng đã tìm thấy ba em nhỏ tại một ngôi nhà khóa cửa, không có người. Ngôi nhà này chỉ cách nhà các em nhỏ ở khoảng 50m.

Trước đó, lực lượng chức năng tìm kiếm sát căn nhà và gọi lớn tên 3 em nhỏ. Nghe thấy tiếng gọi, em T. (anh lớn) đã trả lời vọng ra. Do căn nhà đóng cửa nên tiếng trả lời nghe không rõ. Khi lực lượng chức năng đến gần, xác định các em đang ở bên trong liền cậy cửa đưa các em ra ngoài.

Chia sẻ với báo Dân Trí, Trưởng Công an huyện Kim Sơn cho biết, thời điểm tìm thấy các em nhỏ trong căn nhà 2 tầng nói trên, các em đều an toàn, tỉnh táo. Sau khi được người thân chăm sóc, em A.T. cho biết, sáng 22/9, 3 anh em sang nhà bạn N.V.K. (con vợ chồng anh K. chị H. - chủ ngôi nhà) chơi. Thời điểm các em đến, bố mẹ bạn K. đi vắng, ba anh em T. chơi cùng bạn trong nhà. Một lúc sau, em K. đi sang nhà ông bà ngoại cùng bố mẹ. Khi đi, gia đình em K. khóa cửa nhà mà không hề nhớ ra có 3 anh em T. đang chơi bên trong. Thấy nhà bị khóa trái cửa, 3 anh em sợ nhưng không dám hô hoán kêu cứu. Thời gian ở lại trong nhà, 3 anh em tự tìm đồ ăn và tự nấu cơm để ăn.

Anh Trần Anh Tuấn - bố của 3 em nhỏ mừng rơi nước mắt vì đã tìm thấy được các con sau 3 ngày. Anh cùng gia đình gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an, chính quyền địa phương và các ban ngành, bà con lối xóm đã nỗ lực giúp đỡ gia đình tìm kiếm các con trong những ngày qua.