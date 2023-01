Vũ Cát Tường song ca cùng Alec Benjamin - chủ nhân hit "Let Me Down Slowly"

HHT - Mới đây, Vũ Cát Tường khiến người hâm mộ háo hức khi kết hợp cùng giọng ca Alec Benjamin trong bản Live Session của bản hit sở hữu hàng tỷ lượt stream "Let Me Down Slowly".

Bản Live Session là món quà âm nhạc mà Vũ Cát Tường và Alec Benjamin dành tặng riêng cho fan Việt trong ngày đầu tiên của năm mới 2023. Let Me Down Slowly được mở đầu với giọng ca ngọt ngào của Alec ngân nga trên tiếng đàn guitar quen thuộc.

Đến lời hai, Vũ Cát Tường tiếp nối bằng chất giọng truyền cảm đặc trưng. Hai nghệ sĩ hòa giọng ở phần cuối bài và gửi đến nhau một cái đập tay thay cho lời chúc mừng sau khi hoàn thành phần kết hợp. Cả hai nghệ sĩ đều thể hiện bài hát theo cách riêng của mình nhưng khi hòa thanh lại cho ra một phiên bản giàu cảm xúc của Let Me Down Slowly.

Sự kết hợp bất ngờ giữa nghệ sĩ US&UK và nghệ sĩ đến từ Việt Nam khiến khán giả không khỏi thích thú. Bản hit Let Me Down Slowly là một trong những ca khúc nổi bật góp phần đưa tên tuổi của Alec Benjamin đến gần hơn với khán giả.

Ca khúc đã nhiều lần đạt những thành tích ấn tượng như chứng nhận Platinum cho đĩa đơn xuất sắc tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Thụy Điển, Úc, Canada. Bài hát cũng giúp nam ca sĩ góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Alec Benjamin cũng được nhiều người biết đến sau khi thực hiện loạt video "Can I Sing For You?". Trong đó, anh biểu diễn các bài hát tự sáng tác cho khán giả tại các địa điểm công cộng. Loạt video này đã được đăng tải trên các nền tảng truyền thông xã hội và nhận được phản ứng tích cực.

Tại Việt Nam, giai điệu của Let Me Down Slowy được người dùng TikTok yêu thích với nhiều phiên bản remix và loạt video cover đặc sắc. Hiện ca khúc đã đạt hơn 440 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 1,1 tỷ lượt nghe trên Spotify.

Live Session được thực hiện trong quãng thời gian Alec Benjamin lưu diễn The (Un)commentary Tour tại Châu Á. Vũ Cát Tường cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng trong chuyến công tác Thái Lan vừa rồi, Tường đã làm quen được một người bạn mới. Cả hai nghệ sĩ đã cùng trò chuyện và chia sẻ niềm đam mê âm nhạc thông qua lần hợp tác này.

Gần đây nhất, Alec Benjamin đã mang Paper Crown - single đầu tiên trong sự nghiệp trở lại thật trọn vẹn nhưng vẫn giữ được những tâm sự ngây ngô của chàng ca sĩ trẻ. Trong khi đó, Vũ Cát Tường cũng vừa thông báo màn tái xuất trên đường đua V-Pop với E.P mang tên Vi Nhất.