Vũ Cát Tường tâm sự ở concert: "Đã tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình"

HHT - Thông qua 22 ca khúc, Vũ Cát Tường kể câu chuyện âm nhạc của mình một cách trọn vẹn nhất trong concert mang tên “Người Bình Thường".

Trước đó, Vũ Cát Tường đã xác nhận mình sẽ thử sức với vai trò đạo diễn của concert lần này. Vì vậy, những yếu tố mang tính cá nhân, quan điểm sống của nữ nghệ sĩ trong đêm nhạc được lột tả rõ ràng nhất cho khán giả. From ZERO to ZERO (tạm dịch: Từ số 0 trở về số 0) là chủ đề chính của đêm nhạc. Người Bình Thường Concert như một thước phim với thời lượng 90 phút, tóm tắt về sự thay đổi trong tư duy của Vũ Cát Tường qua từng giai đoạn của cuộc sống.

Một trong những điều khiến khán giả bất ngờ nhất là phần trình diễn ca khúc có tên Từng Là. Đây cũng là bài hát mới nhất được Vũ Cát Tường gửi đến khán giả. Màn thể hiện trong concert khiến người hâm mộ xao xuyến hơn khi giọng ca Vết Mưa kết hợp ăn ý cùng một nữ diễn viên múa. Nhiều fan tinh ý nhận ra đây là diễn viên múa từng xuất hiện trong MV Có Người của Vũ Cát Tường.

Phần nhảy đôi vừa tình cảm vừa nhẹ nhàng của cả hai trên nền nhạc Từng Là mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Những lời ca: "Từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh. Từng là những nắm tay mềm, thật ấm đối với anh. Từng là cảm xúc nhớ nhiều về em đối với anh. Từng là em..." trong đoạn fancam đã thu hút hơn 20 nghìn lượt thả tim. Nhiều khán giả mong đợi Vũ Cát Tường sẽ sớm ra mắt phiên bản Audio cho ca khúc này.

Tại concert, Vũ Cát Tường tâm sự: "Trong suốt 3 năm qua, có một câu hỏi Tường đặt ra cho chính mình: Nếu tất cả mọi sự đều có số phận của riêng nó, thì những ý chí và nỗ lực của mình, của mỗi người có ý nghĩa gì đây?

Rõ ràng ngay từ đầu, chính mình là người tự khởi xướng để đi con đường này, và đi theo ý mình muốn, nhưng trên đường đi số phận cũng đã "bẻ lái" theo ý của chính nó. Vậy giữa ý chí của bản thân và số phận đã được định sẵn, điều gì sẽ chiến thắng?"

Tường có một thói quen ghi chép lại những điều mình suy nghĩ hằng ngày, gần đây khi mở ra đọc lại, Tường chợt thấy câu hỏi cũ vẫn còn đó nhưng có lẽ hôm nay Tường đã tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình!”

Xuyên suốt concert, Vũ Cát Tường đã mang đến những sáng tác nổi bật trong sự nghiệp của mình như: Em ơi, San Francisco, Stardom, Tìm Hành Tinh Khác, Hỏi Thăm, Hành Tinh Ánh Sáng, If, Cô Gái Ngày Hôm Qua...

Người Bình Thường Concert là một đêm nhạc có chiều sâu, ấm áp và được đầu tư chỉn chu. Suốt 22 phần trình diễn, giọng hát của Vũ Cát Tường tròn đầy, tình cảm và giữ chắc cao độ. Lần đầu trải nghiệm trong vai trò đạo diễn, Vũ Cát Tường mong muốn tất cả khán giả có thể “được chạm" đến tâm hồn, hiểu được câu chuyện mà ca - nhạc sĩ mong muốn gửi gắm.