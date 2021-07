Vũ. khiến fan bất ngờ khi song ca "Happy For You" ngọt lịm cùng ca sĩ tỷ view Lukas Graham

HHT - "Hoàng tử Indie" Vũ. bất ngờ hé mở sản phẩm "Happy For You" kết hợp cùng Lukas Graham - chủ nhân bản hit tỷ view “7 Years” dưới định dạng Performance Video.

Lukas Graham là nghệ sĩ người Đan Mạch, chủ nhân của đề cử giải Grammys cùng loạt chứng nhận bạch kim. Sau hiệu ứng bùng nổ của bản hit tỷ view 7 Years ra mắt vào năm 2016, Lukas tiếp tục chứng minh sức hút với 6.2 tỷ lượt nghe cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Lukas từng được đề cử giải Grammys ở 2 hạng mục: Nhóm nhạc xuất sắc nhất và Ghi âm của năm vào năm 2017.

Ca khúc Happy For You của Lukas Graham có sự tham gia sản xuất của bộ ba TMS - người nắm giữ trong tay nhiều đề cử Grammys, thắng giải BRIT Awards về lĩnh vực sản xuất. TMS cũng từng sản xuất Someone You Loved cho Lewis Capaldi cũng như các ca khúc của Dua Lipa, John Legend, Maroon 5…

MV Happy For You được Lukas cho ra mắt cách đây 1 tháng. Bản nhạc miêu tả sự tan vỡ của một cuộc chia tay, thể hiện những khó khăn, dằn vặt của người bị bỏ lại phía sau trong mối quan hệ.

Trước màn kết hợp cùng Vũ., Lukas Graham từng tung ra các phiên bản song ca Happy For You với hai nữ ca sĩ Hanin Dhiya (Indonesia) và Janice Vidal (Hong Kong).

Ngoài phần thể hiện bằng tiếng Anh, Vũ. đã được Lukas đề xuất viết một phần lời bằng tiếng Việt cho Happy For You. Màn hợp tác này đánh dấu dự án âm nhạc Anh - Việt song ngữ đầu tiên của cả hai nghệ sĩ.

Perfomance video (video trình diễn) Happy For You của Vũ. và Lukas được ghi hình đơn giản tại hai nơi khác nhau, tập trung hoàn toàn vào giọng hát của cả hai. Trong thời gian công chiếu, người hâm mộ để lại nhiều bình luận tích cực dành cho giọng hát nhiều cảm xúc, cao vút của bộ đôi.

Bản thân Vũ. cũng chia sẻ: “Khi hợp tác cùng Lukas, ban đầu mình khá lo lắng vì anh ấy hát ở tông cao hơn hẳn so với mình. Nhưng dần dần mình cũng bắt nhịp được và hát bằng cảm xúc sâu lắng nhất trong thâm tâm, mình hòa âm cùng Lukas cho đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo".

Sản phẩm âm nhạc gần nhất của Vũ. là bản tình ca Bước Qua Mùa Cô Đơn phát hành vào tháng 12/2020. Trở lại cùng Happy For You, Vũ. cho thấy màn "song kiếm hợp bích" đầy ăn ý với Lukas Graham, đồng thời mang đến không gian âm nhạc ấm áp cho fan sau khoảng thời gian "xa cách". Trong thời gian tới, Vũ. sẽ chuẩn bị ra mắt album Vol.2 trong sự nghiệp âm nhạc.