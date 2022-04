Vụ nam sinh lớp 10 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhảy lầu: Nhà trường nói gì?

HHT - Cô hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xác nhận có sự việc học sinh của trường nhảy lầu tử vong, được biết nam sinh này đang học lớp 10 chuyên Sinh.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 1/4, Công an phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội) nhận tin báo từ đơn vị quản lý toà nhà về việc phát hiện thi thể một nam thiếu niên tại khu vực sảnh khu chung cư Văn Phú Victoria, nghi rơi từ tầng cao xuống. Công an phường Phú La sau đó đã tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận Hà Đông khám nghiệm, điều tra.

Xác minh ban đầu cho thấy, nạn nhân là L.N.N.M. (SN 2006, trú tại tầng 28 V1, chung cư Văn Phú - Victoria). M. đang học tại một trường THPT chuyên trên địa bàn thành phố. Rạng sáng 1/4, M. đã trèo qua ban công căn hộ rồi rơi xuống dưới dẫn đến tử vong. Trước khi xảy ra vụ việc, nam sinh này để lại bức thư tuyệt mệnh.

Trao đổi với Dân Trí vào chiều ngày 1/4, một cán bộ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị này đã nắm được sự việc nam sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, được cho là tự tử ở Hà Đông. Đồng thời, phía Sở đã chỉ đạo nhà trường phối hợp tìm hiểu sự việc và lo hậu sự cho nam sinh này.

Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng xác nhận có sự việc và nam sinh tử vong đang học lớp 10 chuyên Sinh.

"Lớp này gần như là học sinh giỏi 100%, các con đều ngoan. Do học sinh lớp 10 vừa vào trường, lịch học trực tiếp mới được hơn một tháng vì tình hình dịch căng thẳng nên giáo viên chủ nhiệm chưa có điều kiện biết nhiều về hoàn cảnh của các em.

Còn về phía nhà trường, theo nắm bắt sơ bộ, thời gian qua, chưa có biểu hiện kì lạ nào xảy ra liên quan đến học sinh này. Hiện tại chưa thể kết luận được gì bởi vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đây là sự việc rất đáng tiếc. Trước mắt, nhà trường phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho học sinh này, đồng thời ổn định tinh thần các học sinh khác trong lớp", Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết.

Linh Lê (tổng hợp)