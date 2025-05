Vũ Thảo My từ chối lời mời của chương trình quốc tế để nhập hội "Em Xinh"

HHT - Để góp mặt trong danh sách 30 Em Xinh "Say Hi", Vũ Thảo My chia sẻ cô đã từ chối lời mời từ một sân chơi âm nhạc quốc tế quy tụ những tài năng đến từ nhiều nước.

Theo chia sẻ từ quản lý của nữ ca sĩ trên trang cá nhân, Vũ Thảo My đã nhận được lời mời chính thức từ nhà sản xuất của Sing!Asia - một chương trình diễn ra trên hành trình du thuyền xuyên quốc gia do nền tảng iQiYi (Trung Quốc) tổ chức. Vũ Thảo My cùng một nghệ sĩ khác đã được chọn làm đại diện Việt Nam để tham gia vòng biểu diễn tại Nhật Bản, Singapore, Malaysia và Hồng Kông.

Tuy đã có những buổi trao đổi trực tiếp với ê-kíp chương trình, Vũ Thảo My cuối cùng đưa ra quyết định không tham gia mùa đầu tiên của Sing!Asia để ở lại Việt Nam ghi hình cho Em Xinh "Say Hi". Lựa chọn này của nữ ca sĩ khiến chính quản lý của cô cũng bất ngờ, nhưng lại thể hiện bản lĩnh và định hướng rõ ràng của nữ ca sĩ: Góp phần vào dòng chảy âm nhạc quê nhà, nơi khán giả luôn là lý do để một nghệ sĩ cất giọng.

Trên trang cá nhân, Vũ Thảo My chia sẻ: "My đã rất vinh dự khi nhận được lời mời tham gia Sing!Asia và vừa rồi đã có mặt tại Thượng Hải để tham gia casting, một trải nghiệm thật đáng nhớ. Đây là cơ hội lớn và My rất trân trọng sự tin tưởng từ nhà sản xuất ekip chương trình.

Tuy nhiên, thời điểm ghi hình Sing!Asia lại trùng với lịch trình cá nhân và lịch quay của Em Xinh Say Hi nên sau nhiều suy nghĩ, My quyết định đồng hành cùng Em Xinh Say Hi để tiếp tục hành trình kết nối với khán giả Việt Nam, nơi My luôn mong muốn được cống hiến nhiều hơn.

Hy vọng My sẽ có cơ hội tái ngộ cùng Sing!Asia trong một dịp khác. Dù ở hành trình nào My vẫn rất biết ơn tình yêu thương từ các quý vị khán giả và sự ủng hộ hết mình từ tất cả mọi người".

Vũ Thảo My sinh năm 1997, từng tham gia Giọng hát Việt 2013 và trở thành Quán quân. Năm 2024, cô tham gia Our Song Vietnam và đạt giải Quán quân cùng đàn chị Thu Minh. Tại đêm Chung kết Our Song China 2024, Vũ Thảo My tham gia với tư cách khách mời đặc biệt, sánh vai cùng đàn anh Hoàng Hải.