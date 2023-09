Vua đầu bếp Christine Hà định nghĩa khái niệm tự tin, ủng hộ teen đặt ra những giới hạn

HHT - “Trượt tuyết ở một ngọn núi có vẻ dễ hơn khi bạn không thể nhìn thấy độ sâu bên dưới”, Christine Hà đã có những chia sẻ thú vị về “khiếm khuyết và sự tự tin” tại buổi giao lưu The life Recipe of Masterchef - Gia vị Cuộc sống từ Siêu đầu bếp.

Mới đây, Vua đầu bếp Christine Hà đã có một buổi giao lưu với chủ đề The life Recipe of Masterchef - Gia vị Cuộc sống từ Siêu đầu bếp. Đây là chương trình do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người khuyết tật (DRD) tổ chức.

Cái tên Christine Hà đã không còn xa lạ với giới ẩm thực nói riêng và netizen Việt Nam nói chung khi trở thành Quán quân cuộc thi Masterchef mùa 3. Mở đầu với những câu chuyện có-thể-bạn-chưa-biết về Christine, nữ đầu bếp Mỹ gốc Việt đã tiết lộ về cơ duyên của mình với bộ môn trượt tuyết.

“Sau khi mất đi thị lực, tôi đã học trượt tuyết vì đây là bộ môn thể thao yêu thích của chồng tôi. Điều buồn cười là khi quyết định trượt xuống từ một ngọn núi, tôi lại cảm thấy điều đó dễ dàng hơn vì mình không thể nhìn thấy độ sâu bên dưới”, Christine Hà hài hước kể.

Thản nhiên chấp nhận những rủi ro để tận hưởng giây phút ở hiện tại là một suy nghĩ mà Christine Hà có được sau nhiều lần đối diện với khó khăn và mất mát. “Mẹ mất vào năm 14 tuổi” và “mất đi thị lực ở tuổi 19” là hai biến cố lớn nhất đối với nữ đầu bếp gốc Việt. Tuy nhiên, cô hiểu rằng ai cũng đều có những mất mát và khiếm khuyết riêng. Mất đi người thân từ sớm hay mất đi thị lực suy cho cùng vẫn là một sự khiếm khuyết. Chúng ta phải học cách để chấp nhận và sống cùng với điều đó.

Christine chia sẻ: “Càng trải qua nhiều thử thách và những nỗi mất mát lớn, tôi càng thấy mình thoải mái hơn khi đón nhận những điều sẽ đến trong tương lai”.

Đó cũng là bí quyết được nữ đầu bếp áp dụng để vượt qua các vòng đấu căng thẳng tại cuộc thi Masterchef: “Tôi không biết thử thách gì sẽ đến với mình. Tôi cứ cố gắng làm tốt hơn so với ngày hôm qua. Đây cũng là châm ngôn sống mà tôi đã theo đuổi được hơn 10 năm”.

“Sự nhẫn nại”, “tin tưởng vào trực giác” và “nắm bắt cơ hội” là chiếc chìa khoá để Christine đạt được thành công và có được sự tự tin vào bản thân. Cố gắng thử từng bước nhỏ để vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân sẽ khiến bạn quen dần với nỗi sợ và đạt được những cơ hội mới. “Sẽ không dễ dàng vào ban đầu nhưng nếu bạn làm mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn với điều đó”, Christine khẳng định.

Break the limit (phá vỡ giới hạn) là thông điệp mà Christine muốn gửi đến các bạn trẻ khi đứng trước những cơn “sóng to gió lớn”. Tuy nhiên, chưa sẵn sàng trước thử thách không có nghĩa là thiếu tự tin bởi đôi lúc, bạn cần có sự cẩn trọng và cân nhắc trước những “cảnh báo” của trực giác. Tương tự với xu hướng sống YOLO của nhiều teen hiện nay, tận hưởng nhưng phải có sự chuẩn bị phù hợp và giới hạn cần thiết để tránh những tình huống xấu sẽ xảy ra theo hiệu ứng domino.

“Nếu bạn cảm thấy mình chưa chuẩn bị đủ, chưa tới thời điểm thích hợp thì hãy lắng nghe bản thân”, Christine Hà cho biết. Ngoài ra, châm ngôn “I should be no more no less” cũng nhắc nhở cô phải biết hài lòng với chính mình ở thời điểm hiện tại, hài lòng với những nỗ lực và sự cố gắng của bản thân trong thời gian vừa qua để “miễn nhiễm” với hiệu ứng FOMO (Fear of missing out) - hội chứng tâm lý sợ mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

Buổi giao lưu nhận được sự quan tâm của nhiều người, trong đó có sự tham gia của những người khiếm khuyết được truyền cảm hứng bởi Christine Hà. Trong phần giao lưu với Christine Hà, chị Hương (34 tuổi, TP.HCM) đã chia sẻ câu chuyện của mình: “Mình từng học nhạc viện và cũng mất đi thị lực vào hai năm trước. Câu chuyện của chị Christine Hà đã giúp mình đứng dậy một lần nữa. Mình quyết định khởi nghiệp với các sản phẩm handmade”.