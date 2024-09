Vừa "nối lại tình xưa" với WEAN, HURRYKNG đã có thêm hai "anh trai" theo đuổi

HHT - Màn hội ngộ của cặp đôi "Khỉ và Ngỗng" còn chưa hạ nhiệt, HURRYKNG đã kịp bổ sung thêm vào dàn "hậu cung" tận hai "anh trai".

Anh Trai "Say Hi" tập 13 mang đến 8 ca khúc ấn tượng, các "anh trai" chọn tìm về với dòng nhạc sở trường của mình. Trong đó, sau nhiều lỡ hẹn và WEAN phải ra về tiếc nuối trước thềm Chung kết, HURRYKNG cho biết đã quyết định mời giọng rap Thờ Ơ trở lại. Hai "anh trai" gửi đến khán giả tiết mục song ca Airplane Mode - một sáng tác do cả hai cùng chấp bút.

Màn kết hợp của cặp đôi "Khỉ và Ngỗng" khiến khán giả đứng ngồi không yên. Đặc biệt, với thông điệp mà HURRYKNG gửi gắm: "Tri ân, biết ơn những người và biết ơn chính bản thân đã đi đến đây ngày hôm nay và làm được những thứ mình yêu thích", sân khấu Airplane Mode còn đảm nhận vai trò kết màn đêm Chung kết 1.

Với sự "hòa tan" của dàn "anh trai", loạt "tiểu phẩm" tình thương mến thương khiến khán giả thích thú. Đôi bạn thân HURRYKNG - WEAN chiếm spotlight với biểu cảm "chu mỏ" để giải quyết khó khăn làm nên thương hiệu. Hay lời chia sẻ đầy trân trọng của HURRYKNG dành cho người anh thân thiết: "WEAN rất bận nhưng đã dành hết tâm huyết cho bài hát, đi đấu đó vẫn cố gắng ngồi viết thêm và nhắn tin Khang hỏi thăm, động viên mỗi ngày".

Cơn sốt của màn hội ngộ giữa HURRYKNG - WEAN còn chưa "hạ nhiệt", cư dân mạng lại tiếp tục cười ngất khi trên kênh broadcast Instagram, HURRYKNG vừa chia sẻ 2 khoảnh khắc "đánh lẻ" tình tứ cùng Anh Tú Atus và Song Luân ngay trên sân khấu. Phản hồi tin nhắn réo gọi của đàn em, Anh Tú Atus và Song Luân nhanh chóng đáp lời: "Anh nhớ em". Trước tình huống trên, fan thích thú vì đến cả hai anh lớn cũng không thể cưỡng lại sức hút của HURRYKNG.

HURRYKNG và Song Luân kết thân khi chung đội ở live stage 1, nam rapper từng nhận nhiều lời khen nhờ hành động tinh tế gửi tặng đàn anh bó hoa cảm ơn sau thời gian được đàn anh dẫn dắt. Ở đêm Chung kết, HURRYKNG còn tích cực "quăng miếng", "dí" Song Luân sẽ là "anh trai" thứ 2 có tên trong đội hình debut.

Với Anh Tú Atus, thành viên tổ đội GERDANG dành cho đàn anh sự trân quý đặc biệt. Ở vòng Bán kết, vì không thể về chung đội với Anh Tú Atus để đảm nhận phần sản xuất âm nhạc như lời hứa hẹn nên HURRYKNG đã buộc lòng từ chối WEAN và nhờ anh sang "cứu cánh cho đội anh Atus". Bên cạnh đó, khi được Anh Tú Atus ngỏ lời nhờ làm nhạc chuẩn bị comeback, HURRYKNG cho biết luôn sẵn lòng hỗ trợ đàn anh.