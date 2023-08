Vương miện Miss Grand Vietnam 2023 có xịn hơn vương miện của Hoa hậu Thiên Ân?

HHT - BTC cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 mới đây đã công bố vương miện cùng giải thưởng dành cho Hoa hậu và các Á hậu kế nhiệm. Sau khi Top 5 đương nhiệm là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và 4 Á hậu giới thiệu vương miện mới, fan sắc đẹp đã có sự so sánh.

Bộ sưu tập vương miện dành cho Tân Miss Grand Vietnam 2023 đã chính thức lộ diện, mang chủ đề Wings Of The Grand - Đôi Cánh Hòa Bình do tác giả Nguyễn Hoàng Khang thiết kế.

Bộ sưu tập gồm 1 chiếc vương miện dành cho Tân Hoa hậu cùng 4 chiếc Tiara dành cho 4 Á hậu đã được giới thiệu cùng với sự xuất hiện của: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, các Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyên Minh Thư và Ngô Thị Quỳnh Mai.

Vương miện Miss Grand Vietnam 2023 được đội ngũ chế tác hoàn thành trong tổng thời gian 1.080 giờ. Vương miện được chế tác từ vàng 24K, kết hợp cùng 872 viên đá kim cương zirconia, 380 viên citrine vàng và 255 viên ngọc lục bảo emerald với nhiều kích cỡ khác nhau.

Lồng ghép trong thiết kế là sự mềm mại và tinh tế của chim bồ câu, hoa sen, cây lúa, hình ảnh quen thuộc của người Việt Nam. Vương miện Wings of the Grand thể hiện sự kiên cường mạnh mẽ, nghị lực, khát vọng hòa bình của Tân Miss Grand Vietnam 2023.

Tiara dành cho các Á hậu Miss Grand Vietnam 2023 cũng là những thiết kế kỳ công và sang trọng, được chế tác từ vàng 24K và 2.400 viên đá quý nhập khẩu.

Ngoài ra, tân Hoa hậu cũng sẽ được trao tặng bó hoa đăng quang là một tác phẩm đặc biệt mang tên Vườn Sắc Tinh Hoa được lựa chọn thật kỹ lưỡng, chăm chút từng công đoạn với tinh thần sáng tạo bảo vệ môi trường.

So sánh với vương miện cũ của Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân và 4 Á hậu, fan sắc đẹp đều nhận xét vương miện mới nhìn sang trọng và đẹp hơn hẳn loạt vương miện cũ, tiệm cận hơn với các mẫu vương miện Miss Grand International.