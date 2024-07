Vướng tranh cãi về khả năng tiếng Anh, Khánh Vy để lại bình luận đầy thuyết phục

HHT - Trước những tranh cãi từ cộng đồng mạng, MC Khánh Vy chia sẻ rằng bản thân vẫn còn nhiều điểm chưa tốt và đang cố gắng để sửa đổi. Bên cạnh đó, vì đặc thù công việc nên Khánh Vy luôn mang tinh thần lắng nghe, chắt lọc ý kiến để cải thiện.

Thời gian gần đây, "khả năng tiếng Anh của MC Khánh Vy" trở thành chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội Threads. Cụ thể, một số dân mạng nhận xét trình độ tiếng Anh của Khánh Vy chỉ ở mức "tạm được", không như những lời tung hô trên mạng xã hội. Đa số ý kiến cho rằng các clip của MC Khánh Vy chỉ đơn giản là chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ chứ không phải dạy kiến thức.

Đáng chú ý, một Thread thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và tạo ra một chủ đề gây tranh cãi về video của MC Khánh Vy.

Người dùng Threads này cho rằng, việc đệm từ "like" trong giao tiếp nghe tưởng là sang, nhưng thực tế nó chỉ làm cho người nghe đánh giá bạn là nói mà không suy nghĩ kỹ và thấu đáo. Dưới bài đăng này xuất hiện nhiều bình luận trái chiều, có bình luận phân tích rằng "like" cũng giống như "kiểu, kiểu là" trong tiếng Việt. Gần đây giới trẻ, đặc biệt là gen Z Mỹ sử dụng là chủ yếu do bí từ. Nên nếu sử dụng "like" quá nhiều chỉ khiến cho người nghe hiểu rằng vốn từ của bạn không phong phú chứ không hẳn là nghe "tự nhiên".

Khi cộng đồng mạng đang thảo luận sôi nổi, MC Khánh Vy đã nhanh chóng xuất hiện và để lại Thread trả lời. Nữ MC chỉ ra rằng, ngữ cảnh khi nói là trong một vlog cách đây 1 năm trước mà cô nàng chia sẻ về "Cách nói tiếng Anh sang xịn như BLACKPINK". Nữ MC sinh năm 1999 cũng cho hay, người dùng từ đệm "like" nhiều trong nhóm nhạc là Lisa. Ngoài ra, MC Khánh Vy cũng bày tỏ quan điểm cá nhân rằng nếu dùng ở mức tối thiểu trong cuộc hội thoại, từ đệm sẽ giúp ích khá nhiều cho việc triển khai ý khi bị bí. Tuy nhiên, Khánh Vy cũng thừa nhận rằng, nếu lạm dụng sẽ gây tác dụng ngược cho người nói và người nghe.

Bên cạnh việc đưa ra ý kiến giải thích về cách nói tiếng Anh đang gây tranh cãi của mình, Khánh Vy còn khéo léo xin thêm tham vấn của chủ nhân bài đăng để bản thân và những bạn trẻ khác có thể cùng nhau không ngừng học hỏi. Đồng thời, Khánh Vy cũng nhanh chóng trở thành một follower mới của người đưa ra nhận xét về mình.

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen khi Khánh Vy có phen đối đáp cực duyên dáng. Cô nàng không thể hiện sự buồn bã hay hằn học mà luôn đề cao tiêu chí cố gắng học hỏi dù là ý kiến trái chiều.

Trước đó, khi nhận về nhiều lời nhận xét không mấy tích cực về trình độ ngoại ngữ của mình, Khánh Vy từng chia sẻ: "Làm công việc liên quan đến mạng xã hội thì mình có trách nhiệm lắng nghe ý kiến khán giả, chắt lọc và cải thiện. Không có vấn đề gì. Có khán giả, mọi người nói cho nghe là mừng rồi, để biết đường mà sửa chứ. Mọi người đều là thầy của mình mà".