When The Phone Rings công phá toàn cầu, khán giả mê mệt tổng tài "mỏ hỗn" và cô vợ lì

HHT - Từ khán giả Hàn, Việt tới Trung Quốc, cư dân mạng đều đang "phát cuồng" vì "When The Phone Rings" (Khi Chuông Điện Thoại Reo). Mới chỉ 2 tập, phim đã "xin nhẹ cái Top 1" trên nền tảng phát sóng của 31 quốc gia.

When The Phone Rings chính thức lên sóng vào ngày 22/11, ngay lập tức đã gây sốt tại Hàn và lan rộng ra nhiều quốc gia. Theo thống kê của Netflix vào cuối ngày 25/11, phim xếp hạng 4 trong danh sách độ hot phim truyền hình trên toàn cầu của Netflix. When The Phone Rings lọt Top 10 của 69 quốc gia, đạt hạng 1 ở 31 quốc gia trong đó có: Việt Nam, Thái Lan, Brazil, Indonesia...

When The Phone Rings do Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính, xoay quanh cuộc hôn nhân 3 năm lạnh nhạt của vợ chồng phát ngôn viên Baek Sa Eon và Hong Hee Joo. Mối quan hệ giữa cả hai thay đổi bắt đầu từ những cuộc điện thoại đe dọa của tên bắt cóc. 2 tập đầu lên sóng với yếu tố ly kỳ đan xen lãng mạn hấp dẫn người xem, tạo nên sự mới lạ cho mô-típ phát triển tình cảm cũ mèm - liên hôn chính trị, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau.

Phim dựa trên tiểu thuyết mạng đăng trên Kakao Page nên sau khi phát sóng, khán giả Hàn bắt đầu tìm lại để đọc trước tình tiết. Tại Trung Quốc, cư dân mạng cũng "phát cuồng" từ Weibo, Douyin cho tới Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư). Bản dịch tiểu thuyết đang được Cnet chia sẻ rầm rộ. Bản webtoon (truyện tranh) của cuốn tiểu thuyết này cũng được "hưởng ké" từ cơn sốt của When The Phone Rings.

Trung Quốc được mệnh danh là cái nôi của thể loại ngôn tình với hàng nghìn cuốn truyện tới phim ảnh xây dựng hình tượng tổng tài bá đạo. Vì quá nhiều đơn vị sản xuất "xào nấu" kiểu nhân vật này nhưng không phải diễn viên nào cũng "ra chất" nên khán giả Trung cũng ngán ngẩm. When The Phone Rings hội tụ trọn bộ những tình tiết kinh điển của các bộ ngôn tình hot tại Trung Quốc, được lòng khán giả xứ tỷ dân vì cách quay dựng tới lối diễn của diễn viên đều không tạo cảm giác "dầu mỡ", khó chịu.

Một số bình luận của khán giả Việt, Hàn, Trung:

"Phim này gom đủ loại tag của tiểu thuyết trên Tấn Giang luôn đó: Bá đạo tổng tài ngoài lạnh trong nóng, cưng chiều tiểu kiều thê; cô vợ bạch thỏ muốn bỏ trốn..."

"Tất cả đều quen đều cũ nhưng nó cuốn".

"Kịch bản cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, cô dâu thế thân... rất Trung Quốc nhưng là diễn viên Hàn nên nó "keo", nó cuốn, sến sang."

"Vô phước lắm mới lướt trúng xem phim này vì phải chờ tới tận 1 tuần như 7 năm mới có tập mới."

"Đoán trước được, biết hết mọi thứ rồi vẫn muốn xem tiếp, cái phim này nó đỉnh."

"Xin đừng dính dớp đầu voi đuôi chuột."

When The Phone Rings gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.