When The Phone Rings: Không chỉ Hee Joo đóng kịch, Sa Eon cũng giấu thân phận

HHT - Các tập tới, sự thật về thân thế của phát ngôn viên Baek Sa Eon sẽ dần được lật mở. Quá khứ này giải thích cho cách hành xử, tính cách hiện tại của anh và cả tên bắt cóc thực sự gây khó khăn cho cuộc hôn nhân của Sa Eon và Hee Joo.

*Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung phim

2 tập đầu của When The Phone Rings (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) đã hé lộ thân phận thật của Hee Joo (Chae Soo Bin) và cô chỉ giả vờ bị câm. Hiện tại, mạch phim vẫn chưa có chi tiết nào công khai thân thế thật của Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok), nhưng When The Phone Rings được dựa trên tiểu thuyết mạng, vì thế, khán giả có thể biết trước cơ bản tuyến phát triển của các nhân vật.

Baek Sa Eon là phát ngôn viên trẻ nhất của Tổng thống không phải cháu trai thực sự. Sa Eon thật mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Lúc nhỏ tới khi trưởng thành, Sa Eon thật đã sát hại nhiều mạng người. Mọi chuyện bị gia đình chính trị gia này che đậy.

Ông nội biết cháu trai của mình không bình thường bèn ngăn Sa Eon tiếp xúc với người ngoài, nhưng khi biết rằng không thể thay đổi được tâm tính của cậu, ông quyết định dìm chết Sa Eon ở hồ cá để anh không trở thành vật cản đường phát triển gia tộc. Sa Eon đã may mắn được cứu sống nhưng mất trí nhớ. Sau khi lấy lại ký ức, anh tìm cách quay lại trả thù.

Phát ngôn viên Baek được ông đưa về nuôi vào năm 15 tuổi để thay thế cho Sa Eon thật. Mọi người trong gia đình đều biết và chấp nhận để bảo toàn địa vị và danh tiếng của mình. Thực tế, anh là con riêng của ông nội Baek, được giao cho người quản gia ở hồ cá nuôi dạy. Anh từng chứng kiến Sa Eon thật bị dìm chết nên cũng bị ám ảnh và Hee Joo chính là người xoa dịu nỗi sợ đó cho anh.

Hee Joo được mẹ đưa về nhà họ Hong từ năm 9 tuổi. Vụ tai nạn ô tô xảy ra khiến con cả Hong In Ah mất thính lực, con trai duy nhất (là con chung của mẹ cô và chủ tịch Hong) qua đời. Bà đã ép Hee Joo phải giả vờ bị câm vì sợ rằng cô sẽ bị chèn ép, đuổi khỏi nhà do là con riêng và không bị ảnh hưởng nặng sau vụ tai nạn. Thời gian Hee Joo làm phiên dịch ký hiệu cho In Ah đã gặp Sa Eon (giả). Cô thầm thích anh nhưng không dám nói vì anh và In Ah có hôn ước.

Người bắt cóc Hee Joo chính là Baek Sa Eon thật. Đó là lý do vì sao hắn lại biết rõ cô là vợ của phát ngôn viên Baek dù hôn lễ được tổ chức riêng tư và giấu mặt cô dâu. Trong tập 1 của When The Phone Rings, gã bắt cóc rõ ràng muốn chọc tức và nhắm vào Baek Sa Eon (giả). Cách nói chuyện run rẩy, lắp bắp, đứt quãng là dấu hiệu cho thấy tâm lý của hắn không ổn, cũng là ẩn ý cho thân phận thật - cháu trai duy nhất mắc bệnh tâm lý của dòng tộc Baek.

Toàn bộ những thông tin trên đều là nội dung của tiểu thuyết gốc. Bản truyền hình có thể thay đổi một số chi tiết để tạo ra những cú twist bất ngờ. Khán giả đều hy vọng When The Phone Rings sẽ giữ được phong độ với kịch bản chắc tay và chặt chẽ xuyên suốt 12 tập phim.