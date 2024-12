When The Phone Rings: Hết hy vọng "tẩy trắng" cho trợ lý của "Baek sĩ" Sa Eon

HHT - Khán giả đọc trước nội dung của tiểu thuyết "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) có thể biết sơ qua về một nội gián được cài bên cạnh Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok). Bản truyền hình của nhân vật này đang nhận được nhiều thiện cảm tới mức fan phim mong biên kịch, đạo diễn có thể "tẩy trắng", nhưng mong ước này có lẽ khó thành sự thật.

* Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung của tiểu thuyết và phim

Không chỉ cặp đôi chính mà những diễn viên phụ cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả khi theo dõi When The Phone Rings. Bộ đôi trợ lý của Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) là Kang Young Woo (Lim Chul Soo) và Park Do Jae (Choi Woo Jin) tạo nên vài khoảnh khắc hài hước với những màn "tranh sủng". Trợ lý Park điển trai, an tĩnh chiếm trọn trái tim của người xem.

Park Do Jae nhận được sự tin tưởng gần như tuyệt đối của Sa Eon khi được chàng phát ngôn viên giao cho nhiệm vụ truy tìm kẻ bắt cóc. Mọi người trong văn phòng đều gọi Do Jae là bản sao của "Baek sĩ" vì phong thái làm việc quá giống. Nhưng theo tiểu thuyết, Do Jae là đồng bọn của Baek Sa Eon thật, sẽ phản bội lại Sa Eon. Vì Park trợ lý đang "ngoan xinh yêu" nên dù biết trước kết cục, khán giả vẫn nuôi hy vọng biên kịch và đạo diễn When The Phone Rings sẽ "tẩy trắng" cho anh.

Nhưng hy vọng đưa Park Do Jae phản diện thành chính diện của người xem khả năng cao là bất khả thi. Dấu hiệu rõ nhất là chi tiết nằm ở cuối tập 6. Một người tay áo màu đen đã đẩy Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) xuống vách núi. Trong đám đông đang náo loạn xin chụp ảnh cùng Baek Sa Eon khi đó, chỉ có Do Jae mặc áo đen ở gần Hee Joo.

Người đó đẩy Hee Joo bằng tay trái, có một nốt ruồi nhỏ ở kẽ ngón tay trỏ. Mà ở tập 3 của When The Phone Rings, lúc Park Do Jae cầm điện thoại, có cảnh quay cho thấy tay của nam trợ lý có nốt ruồi tại vị trí trên.

Ở những tập trước, Park Do Jae luôn theo sát, nghe lời và bảo vệ Baek Sa Eon. Nhưng khi có đám đông tới gần "Baek sĩ" hôm leo núi, Do Jae bị đẩy ra xa nhưng trông như cố ý lùi lại. Anh lùi về gần phía của Hee Joo, che lấp cô khi đối phương nhìn từ đằng trước. Vị trí của anh hoàn toàn trùng khớp để đẩy Hee Joo ngã xuống mà không ai phát hiện ra.

Theo tiểu thuyết, Park Do Jae chính là nội gián, là đồng bọn của tên bắt cóc (Baek Sa Eon thật). Do Jae không biết thân phận thật của Sa Eon nên hiểu lầm anh là người sát hại em mình lúc nhỏ, vì thế, anh mới câu kết với kẻ bắt cóc để trả thù. Ở When The Phone Rings bản truyền hình, Park Do Jae khả năng cao chính là một trong 2 đứa trẻ song sinh bị mất tích ở cô nhi viện năm xưa.

Baek Sa Eon sẽ sớm phát hiện ra điểm bất thường của Park Do Jae. Nhưng anh không vội vạch trần. Trước buổi họp báo công khai sự thật, anh bí mật lên kế hoạch với cả đội của văn phòng Tổng thống mà không có Do Jae. Trợ lý Park chính là người đứng sau vụ nổ ở họp báo.

Sau khi Sa Eon giả chết trong vụ nổ, anh bay tới đất nước khác để tạm lánh một thời gian. Khoảng 100 ngày sau, anh gọi điện cho Hee Joo xác nhận còn sống, đổi tên thành Baek Kyo Eon - do vợ đặt và sống hạnh phúc.

Đó là nội dung tóm gọn của một phần kết thúc tiểu thuyết When The Phone Rings, chưa thể chắc chắn biên kịch, đạo diễn có giữ nguyên những tình tiết này hay không. Phim hiện đã chiếu được 6/12 tập, lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.