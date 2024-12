When The Phone Rings: Khách mời dễ thương có mối quan hệ đặc biệt với Yoo Yeon Seok

HHT - Nhân vật khách mời đặc biệt của bộ phim "When The Phone Rings" thu hút sự chú ý dù chỉ xuất hiện thoáng qua.

Trong tập 8 của When The Phone Rings, cặp đôi chính Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) có khoảnh khắc hạnh phúc thông qua tưởng tượng của nữ chính. Trong phân cảnh dạo bộ trong công viên, chú chó đốm đồng hành cùng cặp đôi được fan phát hiện là thú cưng ngoài đời của nam chính Yoo Yeon Seok.

Bé cún này tên là Rita, được Yoo Yeon Seok nhận nuôi vào khoảng 3 năm trước. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cùng Rita.

Trong một video YouTube, anh cho biết mình cảm thấy có kết nối và mong muốn nhận nuôi Rita ngay khi lướt thấy hình ảnh của bé trên Instagram. Rita bị bỏ rơi, từng bị ngược đãi tại một cơ sở tư nhân trước khi được Tổ chức bảo vệ quyền động vật Hàn Quốc (KARA) giải cứu vào năm 2019.

Trước khi nhận nuôi Rita, Yoo Yeon Seok từng có kinh nghiệm chăm sóc, quan tâm tới cộng đồng chó hoang. Anh từng hỗ trợ chi phí phẫu thuật triệt sản, điều trị cho một số trường hợp chó gặp khó khăn.

Yoo Yeon Seok dành nhiều thời gian ở bên, chăm sóc Rita, giúp cô chó hồi phục khỏi những chấn thương về thể chất lẫn tâm lý. Rita nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nam diễn viên trong hậu trường các dự án phim như The Interest of Love (2022), Dr. Romantic 3 (2023)...

When The Phone Rings là lần đầu tiên Rita xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cùng bố Yoo Yeon Seok. Sau khi tập 8 lên sóng, Yoo Yeon Seok chia sẻ hình ảnh của Rita cùng chú thích: "Drama debut của công chúa Rita".

Sợi dây xích được Rita đeo trên phim do Yoo Yeon Seok làm trong dự án từ thiện “Let’s go for a walk”, dựa theo màu lông đốm của "công chúa" và màu xanh dương anh thích. Anh cũng tặng một bộ xích cho cún cưng Mata của Chae Soo Bin.