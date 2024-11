When The Phone Rings: Nghi kết phim "tổng tài" Sa Eon làm đám cưới bù cho Hee Joo

HHT - Đây là nội dung nằm trong ngoại truyện của nguyên tác "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông), có hy vọng sẽ được biên kịch và đạo diễn đưa vào phần kết phim.

When The Phone Rings chuyển thể từ tiểu thuyết mạng được đăng trên Kakao Page. Vì thế, khán giả có thể tìm đọc trước để nắm sơ qua nội dung trong thời gian chờ phim chiếu. Trong một chương của ngoại truyện có đề cập Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) sẽ tổ chức lại hôn lễ để bù đắp cho đám cưới bí mật, dang dở và không vui 3 năm trước của anh và Hee Joo (Chae Soo Bin).

Không có ảnh quay phim bị rò rỉ hay đoạn nhá hàng chính thức nào của When The Phone Rings đã công bố có chứa cảnh cưới lại của Sa Eon và Hee Joo. Nhưng một bức ảnh được nhân viên ê-kíp chia sẻ đang củng cố cho "thuyết âm mưu" kết phim sẽ có đám cưới lần 2 của Baek Sa Eon và Hong Hee Joo.

Tấm hình này chứa 4 bức ảnh "cực tỉnh" của Sa Eon và Hee Joo. Anh mặc suit và cầm một bó hoa - giống như hoa cưới, còn Hee Joo thì mặc váy trắng, khoác blazer. Có hai trường hợp: Một, đây là ảnh chụp từ cảnh hai người tổ chức hôn lễ lần 2 để bù đắp cho đám cưới đầu tiên không trọn vẹn, đơn giản hơn nhưng ấm áp, ngọt ngào hơn; hai, đó là ảnh cưới mà Sa Eon và Hee Joo chụp bù vì 3 năm trước, cả hai kết hôn quá vội vã mà không có lấy một tấm hình cưới hay cùng bước vào lễ đường.

Trong ảnh Story Instagram được đăng tải trên còn có 1 tấm hình Sa Eon và Hee Joo mặc đồ đơn giản. Vì thế, đây cũng có thể là những bức ảnh được chụp và in ra để làm đạo cụ trang trí cho ngôi nhà hạnh phúc của cặp đôi ở những tập cuối When The Phone Rings, khi mọi biến cố đã qua đi.

Những thông tin trên chỉ mang tính dự đoán, When The Phone Rings mới lên sóng 2 tập. Đạo diễn và biên kịch hoàn toàn có thể thay đổi một số tình tiết so với nguyên tác để tạo nên sự khác biệt và thú vị hơn cho bản truyền hình.

When The Phone Rings gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần.