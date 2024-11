When The Phone Rings tập 2: Sa Eon mất bình tĩnh vì lo cho Hee Joo nhưng "quyết sĩ"

HHT - Vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân cô coi là "nhà tù" và sự kiểm soát của mẹ, Hee Joo quyết định tiếp tục dùng chiếc điện thoại của tên bắt cóc để gây áp lực cho Baek Sa Eon. Tập 2 của "When The Phone Rings" (Khi Chuông Điện Thoại Reo) cũng tiết lộ thân phận thật sự của Hee Joo.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Đầu tập 2 của When The Phone Rings, Hee Joo (Chae Soo Bin) vội ngắt điện thoại vì sắp hết 10 phút do máy định vị ở phía Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) sẽ dò ra vị trí chiếc điện thoại cô dùng. Ngay khi gặp lại vợ, chàng phát ngôn viên đã kéo cô vào một góc để hỏi rõ về vụ tai nạn tối hôm trước, kiểm tra các vết thương trên người cô. Vài phút đó cũng đủ để Hee Joo nhìn thấy mu bàn tay đầy máu của anh, lại bắt đầu dao động và nghi hoặc về tình cảm Sa Eon dành cho mình.

Khán giả được thấy một màn ghen "cháy mắt" mà phải nhịn của phát ngôn viên Baek. Anh tức giận tới mất tập trung trong cuộc họp khi vệ sĩ gửi cho anh bức hình Hee Joo nói cười vui vẻ với một người đàn ông - dự đoán, đây chính là tình địch "không đội trời chung" với Sa Eon trong các tập tới.

Để Hee Joo có thể tiếp tục đi làm như cô muốn, lại được ở gần cô hơn, cũng để tiện theo dõi an toàn cho cô, Baek Sa Eon đã chớp thời cơ văn phòng tổng thống cần một phiên dịch viên ngôn ngữ. Anh nói Hee Joo hãy nộp đơn. Ngoài mặt bảo vợ phải trúng tuyển bằng thực lực nhưng có thể đoán chắc nếu Hee Joo không đỗ, thì anh cũng sẽ dùng mọi cách để cô vào làm.

When The Phone Rings tập 2 đã đào sâu hơn một chút nội tâm và quá khứ của Hee Joo. Cô không phải con gái ruột của Hong Il Kyeong mà chỉ là con riêng của Yeon Hui. Hee Joo chấp nhận thay thế Hong In Ah kết hôn với Baek Sa Eon vì mẹ cô hứa rằng sẽ đưa bố cô vào một viện dưỡng lão tốt.

Bố của Hee Joo có vấn đề tâm lý, ông luôn ám ảnh với việc từng làm ở hộp đêm. Vào ngày Hee Joo tới thăm và đưa ông đi dạo, ông vô thức nói ra mong ước thầm kín của mình năm xưa, rằng ông đành phải để cô rời đi cùng mẹ vì muốn Hee Joo trở thành biên tập viên như cô mong ước, không đi vào vết xe đổ bị kìm kẹp ở hộp đêm thấp hèn như ông.

Nhưng Hee Joo lại nghĩ khác, cô vỡ òa khi nghe bố nói, khóc nức nở bên bố vì khao khát được làm Na Hee Joo, vì cô đang dần không còn là chính mình khi phải sống dưới bóng của Hong In Ah, phải giả vờ câm và ngoan ngoãn.

Hôn nhân 3 năm lạnh lẽo, người cô ái mộ lại luôn mặt nặng mày nhẹ khi cô muốn gần gũi, luôn phải nghe theo sắp đặt của mẹ ruột lẫn mẹ chồng, tất cả khiến Hee Joo trở nên u ám và coi cuộc sống hiện tại như nhà lao. Cô muốn được tự do, khao khát được giải thoát thôi thúc Hee Joo tiếp tục lợi dụng chiếc điện thoại chứa số ảo của tên bắt cóc.

Cô lại gọi điện để công kích, gây áp lực với Sa Eon vì chỉ cần anh đồng ý thỏa hiệp thì bất cứ điều kiện nào cũng có lợi cho cô. Sa Eon chấp nhận chủ động ly hôn, thì Hee Joo coi như kết thúc mọi việc nhẹ nhàng, nhanh chóng. Nếu anh không ly hôn và trả 2 tỷ won, thì cô có thể dùng số tiền đó để đền bù hợp đồng rồi tự chấm dứt hôn nhân này. Nhưng điều cô không ngờ là Sa Eon kiên quyết không thỏa hiệp. Anh huy động mọi nhân lực để bảo vệ cô và tìm cho ra kẻ đang tống tiền mình.

Đoạn kết tập 2 cũng ẩn ý dường như Baek Sa Eon đã phải lòng Hee Joo từ trước. Hong In Ah đã yêu cầu Sa Eon hủy hôn, nếu anh không đồng ý, cô sẽ phanh phui chuyện gia đình của anh. Sa Eon đã chủ động đề nghị đổi cô dâu thành Hee Joo để vẹn toàn mọi việc. Nhưng điều đáng chú ý là anh biết và trông như rất khó chịu khi Hee Joo được ấn định kết hôn với một người đàn ông tồi.

When The Phone Rings mới chỉ phát sóng 2 tập, mọi chuyện mới chỉ khởi đầu với rất nhiều vấn đề được đặt ra. Phim gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.