When The Phone Rings tập 5: "Baek sĩ" nướng thịt cho vợ, dùng ngôn ngữ ký hiệu

HHT - Tập 5 của "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) sẽ có 2 bữa tiệc mừng Hee Joo chính thức được nhận vào làm phiên dịch ở văn phòng Tổng thống. Không khí ở 2 buổi cũng khác hẳn nhau, một bên thoải mái vui vẻ, một bên như bắn tên lửa vào nhau.

Vì tập 5 của When The Phone Rings được chiếu trễ hơn 1 tuần nên thay vì 2 thì hiện tại, MBC đã tung ra 3 đoạn xem trước. Nội dung của 3 đoạn preview này đều liên quan tới việc Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) được nhận vào làm phiên dịch viên thủ ngữ ở văn phòng Tổng thống.

Đoạn xem trước đầu tiên là cảnh Hee Joo nhận thông báo trúng tuyển. Cô mừng tới rưng rưng nước mắt, muốn nhắn tin cho Sa Eon (Yoo Yeon Seok) nhưng cũng muốn xác nhận cô được chọn nhờ năng lực hay đặc cách. Hee Joo trượt tay ấn gửi hình icon mặt cười, mắt bắn tim khiến "anh chồng gia trưởng" loạn nhịp trong buổi họp.

Đoạn preview thứ 2 là buổi ăn mừng nhưng lại đầy mùi "thuốc nổ" của 4 người Hee Joo, Sa Eon, Ji Sang Woo (Huh Nam Joon) và Na Yuri (Jang Gyuri). Vì giấu quan hệ vợ chồng nên khi Sang Woo tra hỏi vì sao phát ngôn viên Baek lại tới buổi ăn mừng, Sa Eon đã nói là Hee Joo muốn mời anh ăn cơm. Cả phát ngôn viên và chuyên gia tâm lý đều dò xét đối phương, thái độ không ưa nhau lộ ra mặt. Cho đến khi Hee Joo chen ngang, không khí mới dịu lại một chút.

Đoạn preview thứ 3 cũng là video xem trước mới nhất vừa được MBC đăng tải vào sáng 13/12. Đây là buổi ăn mừng ngày đầu đi làm của Hee Joo mà mọi người trong văn phòng Tổng thống tổ chức cho cô. Baek Sa Eon không bao giờ tham gia tiệc tùng với nhân viên nay lại bất ngờ có mặt. Trợ lý Kang Young Woo đã mở lời để phá tan bầu không khí quá nghiêm túc, sượng trân.

Baek Sa Eon còn chủ động nướng thịt. Trong mắt nhân viên là anh tinh tế, hòa đồng, giúp mọi người. Nhưng thực chất, Sa Eon chỉ để ý tới "vợ iu" Hee Joo. Khi được trợ lý Kang mời phát biểu nâng ly, Sa Eon đã thực hành ngay ngôn ngữ ký hiệu mà Hong Hee Joo dạy mình, nói: "Mong mọi người giúp đỡ".

Thời gian ở bên nhau của Sa Eon và Hee Joo tăng lên trong tập 5, hứa hẹn sẽ tạo nên đầy những khoảnh khắc ngọt ngào. Loạt ảnh still cut tập mới của When The Phone Rings còn tiết lộ bộ đôi sẽ cùng chơi team building và cảnh trợ lý Park cho Sa Eon nghe gì đó. Có vẻ là kết quả phân tích giọng nói của "số 406".

When The Phone Rings tập 5 sẽ "thêm đường", đồng thời sẽ bổ sung thêm cú twist. Khán giả có thể chờ đợi giây phút Hee Joo cất giọng gọi tên Sa Eon từng được lấp lửng ở teaser.