When The Phone Rings: Yoo Yeon Seok nói gì về Chae Soo Bin mà khán giả thấy mờ ám?

HHT - Cho dù phim “When The Phone Rings” đã hết thì khán giả vẫn chú ý đến từng lời nói hành động của hai diễn viên chính để tìm manh mối cho thấy họ đang bí mật hẹn hò.

Vậy là When The Phone Rings đã kết thúc không thể viên mãn hơn khi hai vợ chồng tổng tài Baek Sae On và tiểu kiều thê Hong Hee Joo sống hạnh phúc bên nhau, rating tập cuối cũng tăng cao. Sau khi xem xong cái kết đầy ngọt ngào trên màn ảnh, khán giả đều mong nhìn thấy Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin bên nhau như nhân vật mà họ đóng.

Sau khi phim kết thúc, cặp đôi chính bận rộn với lịch phỏng vấn gặp gỡ truyền thông. Khi trò chuyện với báo Sports Chosun, Yoo Yeon Seok rất hạnh phúc khi thấy khán giả khen ngợi mình và bạn diễn có phản ứng hóa học cao, nhìn như một cặp vợ chồng hạnh phúc thực sự. Đáng chú ý nhất là khi được hỏi về chuyện hẹn hò và kết hôn với Chae Soo Bin, nam diễn viên lại lấp lửng “Kết hôn ư? Tôi không thể tự quyết định được việc này”.

Chỉ thế cũng đủ để netizen suy đoán rằng hai người thực sự hẹn hò. Bởi nếu chỉ là đồng nghiệp đơn thuần, Yoo Yeon Seok sẽ phủ nhận ngay chuyện tình cảm. Nhất là When The Phone Ringsđã kết thúc nên hai người không cần phải đóng vai ngọt ngào để quảng bá phim nữa. Ấy thế mà nam diễn viên lại nói chuyện kiểu mập mờ, như muốn ngầm xác nhận hai người đang hẹn hò và chuyện hôn nhân phải hỏi ý kiến của Chae Soo Bin đã.

Dù đây mới chỉ là suy đoán của khán giả còn người trong cuộc vẫn chưa chính thức thừa nhận hay công khai tình cảm, netizen vẫn mong Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin sớm báo tin vui để còn chúc mừng. Bởi trong showbiz Hàn, không ít cặp đôi phim giả tình thật đã lộ manh mối từ những lời khen ngợi có cánh dành cho đối phương như một cách thăm dò phản ứng của công chúng. Và khi thấy được mọi người ủng hộ, họ mới xác nhận hẹn hò.