Soi ra 10 quy tắc hôn nhân ngọt hơn đường của cặp đôi "When The Phone Rings"

HHT - Bộ phim "When The Phone Rings" đã khép lại với 12 tập phim để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Sau nhiều biến cố, hai nhân vật chính Baek Sa Eon và Hong Hee Joo cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc trọn vẹn. Đặc biệt, một phân cảnh trong phim đã khiến fan thích thú khi tiết lộ 10 quy tắc hôn nhân ngọt ngào như mơ của cặp đôi này.

Tập cuối của When The Phone Rings khép lại với rating ấn tượng là 8,6% tại Hàn Quốc. Mặc dù bộ phim thuộc mô-típ tổng tài và hôn nhân sắp đặt quen thuộc nhưng vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) đã vượt qua nhiều sóng gió để chính thức về bên nhau. Những phân đoạn tình tứ và câu thoại ngọt ngào của cả hai trong tập cuối đã tạo nên sức hút lớn, gây bùng nổ chemistry.

Sau 12 tập phim, tương tác của Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin nhận được sự đánh giá cao từ khán giả, trở thành cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiệt tình. Bên cạnh các cảnh tình cảm ngọt ngào, cư dân mạng còn tinh ý phát hiện bảng 10 quy tắc hôn nhân thú vị của cả hai trong một phân đoạn trong phim.

10 quy tắc hôn nhân ngọt ngào của Baek Sa Eon và Hong Hee Joo đã khiến khán giả thích thú và bàn luận sôi nổi. Nhiều người nhận xét rằng những quy tắc này không khác gì bí quyết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của các cặp vợ chồng son.

Theo đó, bộ quy tắc này bao gồm: Vợ chồng không ngủ riêng phòng, hôn nhau mỗi sáng khi thức dậy, không quay lưng lại với nhau trước khi ngủ, đi dạo cùng nhau mỗi ngày... Cặp đôi còn cam kết không khó chịu với nhau, luôn trao đổi khi gặp vấn đề, thường xuyên bày tỏ tình yêu, khen ngợi và luôn tôn trọng đối phương. Cuối cùng là việc giữ thói quen ăn chung ít nhất một bữa mỗi ngày để duy trì sự gắn kết.

Tập cuối của When The Phone Ringskhông chỉ mang đến cái kết đẹp cho Baek Sa Eon và Hong Hee Joo, mà còn giúp cả hai hàn gắn mối quan hệ với gia đình, gỡ bỏ hiểu lầm và hướng đến tương lai gắn kết hơn. Bên cạnh đó, biên kịch cũng tháo gỡ những nút thắt xung quanh dàn nhân vật phụ. Cặp đôi Ji Sang Woo và Na You Ri tiến đến hôn nhân, trong khi các nhân vật phản diện như tên bắt cóc, Sim Gyu Jin, Min Do Ki... phải đối mặt với hậu quả.