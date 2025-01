When The Stars Gossip mới chiếu đã bị chê, Lee Min Ho "thoát vai" trai nhà giàu

HHT - Dòng phim khoa học viễn tưởng vốn đã kén người xem ở thị trường nội địa, "When The Stars Gossip" lại không có khởi đầu quá đặc sắc. Gong Hyo Jin chưa có nhiều đất diễn. Lee Min Ho cho khán giả thấy khía cạnh mới khi không còn mang số đại gia.

When The Stars Gossip do Lee Min Ho và Gong Hyo Jin đóng chính, kể về chuyện tình của bác sĩ sản khoa Gong Ryong và chỉ huy Eve Kim - một người đang làm việc ở trạm vũ trụ.

Tại Hàn Quốc, thể loại khoa học viễn tưởng kén người xem, đây chính là khó khăn đầu tiên của When The Stars Gossip. Hai tập đầu không tạo cảm giác khó chịu cho người xem về khía cạnh diễn xuất, nhưng không có nhiều tình tiết quá ấn tượng, chủ yếu giới thiệu mối quan hệ của các nhân vật.

Nhìn lại gia tài phim ảnh của Lee Min Ho, khán giả đã quen nhìn thấy anh với dạng vai nếu không phải là thiếu gia nhà tài phiệt thì cũng sở hữu gia tài kếch xù, làm vua, đại gia... Vai diễn Gong Ryong là lần hiếm hoi anh vào vai nhân vật bị chèn ép tới mức mất việc, sống trầy trật. Đây là điểm nhỏ thú vị hấp dẫn người xem với When The Stars Gossip.

Tuy nhiên, bộ phim đang phải đối mặt với chỉ trích của khán giả quê nhà. Trong tập 1, Gong Ryong mô tả anh vẫn còn nhớ về ngày mình được sinh ra: "Tử cung của mẹ như chai rượu nhưng thoải mái. Phòng khám tồi tàn nhưng ấm áp. Dù không khí sặc mùi thuốc lá nhưng tôi vẫn thấy an toàn và cảm nhận được sự yêu thương của các dì".

Cùng với phân cảnh tả mẹ và dì của Gong Ryong làm việc ở quán hát, bị quấy rối, cư dân mạng Hàn cho rằng biên kịch, đạo diễn của When The Stars Gossip cố ý hạ thấp phụ nữ, xây dựng kịch bản lỗi thời.

Trên diễn đàn theqoo, Knet chỉ trích phim:

"Sẽ có những bộ phim tình cảm như thế này vào năm 2025 sao."

"Tình tiết trẻ con và lỗi thời, tôi bỏ xem luôn từ tập 1."

"Sự nhạy cảm của biên kịch cần có đâu rồi."

"Bỏ ra 50 tỷ won để làm phim như này là lãng phí."

When The Stars Gossip có rating 2 tập đầu tiên là 3.3% và 3.8% trung bình toàn quốc. Với bộ phim được đầu tư 50 tỷ won (hơn 866 tỷ đồng), sở hữu diễn viên chính hạng A, được chiếu ở tvN giờ vàng cuối tuần, thì tỷ suất người xem như trên là thấp.

Phim mới khởi đầu nên khán giả vẫn trông đợi những tình tiết phía sau có nhiều đột phá hơn. Bởi nhìn chung, cách xây dựng nhân vật, kịch bản của When The Stars Gossip là làn gió mới của dòng phim tình cảm tại Hàn Quốc.