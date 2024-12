Gong Hyo Jin tiết lộ quà cưới của Lee Min Ho, chuẩn "phú ông" còn tinh tế

HHT - Gong Hyo Jin và Lee Min Ho đã bắt đầu rục rịch quảng bá cho "When The Stars Gossip". Nhân dịp này, những chuyện chưa từng được bật mí được Gong Hyo Jin tiết lộ như việc suýt phải hoãn hôn lễ, lý do Lee Min Ho không thể tới dự đám cưới của cô.