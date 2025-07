Wootae - "bạn trai tin đồn" của Hyeri là dancer đứng sau loạt vũ đạo đình đám

HHT - Phản hồi lấp lửng của công ty được cho là đã "ngầm xác nhận" cho mối quan hệ của Hyeri và Wootae.

Ngày 1/7, mạng xã hội lan truyền tin đồn Hyeri và Wootae đã hẹn hò được khoảng 1 năm. Cả hai được cho là đã nên đôi sau khi cùng làm việc trong dự án phim Victory vào năm ngoái. Wootae đảm nhận vai trò huấn luyện vũ đạo cho Hyeri. SUBLIME - công ty quản lý của cô cho biết đây là vấn đề riêng tư của nghệ sĩ và họ rất khó để xác nhận. Tuy nhiên, các fan đều tin đây là sự thật và chúc mừng cho hai người.

Wootae - tên đầy đủ là Chae Wootae, anh sinh năm 1991, hơn Hyeri 3 tuổi. Anh từng là thành viên của nhóm nhảy Mbitious, tham gia chương trình Street Man Fighter với vai trò phó nhóm, vào năm 2022. Wootae gây chú ý nhất định nhờ ngoại hình nam tính, phong thái lãnh đạo dịu dàng đối lập với những bước nhảy quyến rũ, mạnh mẽ.

Anh nổi tiếng trong giới và được mệnh danh là "Giáo sư Oh Eun Young của giới vũ đạo". Wootae từng đến Việt Nam với vai trò giám khảo của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố (Street Woman Fighter bản Việt).

Tháng 2/2024, anh được công bố là nghệ sĩ mới của THE L1VE. Wootae có thể "cân" được nhiều thể loại như Break, House, Hip-Hop và Krump. Anh là người tham gia biên đạo cho kha khá bài hát của các thần tượng, nhất là nhà SM như Vanilla (KAI - EXO), Eyes on you (Kangta), California Love (Donghae - SUJU)...