Show thực tế Jimin - Jung Kook BTS ghi hình tại Đà Nẵng: Sẽ có "sít-rịt" RM?

HHT - Hội "anh em Busan" nhà BTS xác nhận tham gia chương trình thực tế "Are You Sure?!" mùa 2 của Disney+. Đây cũng là chương trình đã đưa Jimin và Jung Kook đến với Đà Nẵng trong những ngày vừa qua. Ngoài ra, netizen đã tìm được "hint" cho thấy RM có thể sẽ tham gia cùng các em ở mùa này.

Sáng nay (30/6), tờ My Daily của Hàn đưa tin Jimin và Jung Kook (BTS) xác nhận tham gia mùa 2 của chương trình thực tế ăn khách "Are you sure?!".Lịch trình này đánh dấu màn tái xuất trên sóng truyền hình lần đầu tiên kể từ khi cả hai xuất ngũ.

Năm 2024, mùa 1 của Are you sure?! ra mắt thành công, ghi lại chuyến du lịch đầy ngẫu hứng của Jimin và Jung Kook trước khi nhập ngũ. Cả hai đã cùng nhau đi qua nước Mỹ, đảo Jeju (Hàn Quốc) và Sapporo (Nhật Bản).

Điểm thú vị nằm ở chỗ chương trình không hề có bất cứ kịch bản nào. Thay vào đó, họ sẽ tận hưởng bất cứ nơi chốn nào mà đôi chân dẫn lối. Qua đó, hội em út nhà BTS sẽ cho thấy những khoảnh khắc chân thật nhất với tư cách là những chàng trai tuổi đôi mươi Park Jimin và Jeon Jung Kook, bên cạnh hình ảnh hào nhoáng mà người hâm mộ vẫn thường thấy trên sân khấu.

Đến với mùa 2, các điểm dừng chân đầu tiên gọi tên Thụy Sĩ và Đà Nẵng (Việt Nam). Đó cũng là lý do mà nhiều người qua đường đã bắt gặp hai thành viên BTS trên đường phố Đà Nẵng vào ngày 26/6 vừa qua.

Mặc dù ngày giờ phát sóng chưa được công bố, các ARMY (tên fandom của BTS) hoàn toàn có thể trông chờ vào mùa mới. Các quốc gia với nhịp sống khác biệt, cùng sự thích nghi của "hội Busan" BTS hứa hẹn sẽ trở thành điểm ăn khách cho chương trình.

Thụy Sĩ nổi tiếng là quốc gia có nhịp điệu chậm rãi, bình yên và thư thả. Đây là nơi mà các thành viên có thể dành thời gian để nghỉ ngơi, khám phá thiên nhiên khoáng đạt thông qua các hoạt động ngoài trời, khá giống hành trình tại New Zealand trong BTS Bon Voyage mùa 4.

Ngược lại, Đà Nẵng lại được mệnh danh là "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" bởi không khí sôi nổi, trong lành. Các chàng trai Busan lại được biết đến là hội năng động của BTS - ưa khám phá, trải nghiệm và dễ thích nghi. Như vậy, cảnh quan non nước hùng vĩ, ẩm thực trù phú, hoạt động nhộn nhịp và sự mến khách của người Việt sẽ là những điều mà fan có thể trông đợi tại chặng Đà Nẵng.

Ngoài ra, có nhiều ARMY chia sẻ họ cũng đã bắt gặp hai nam idol tại New York (Mỹ). Tuy nhiên, địa điểm này vẫn chưa được công bố nên không ngoại trừ khả năng đây là một "sít-rịt" của chương trình.

Ở mùa 1, V đã tham gia cùng các anh em ở chặng Jeju. "Hội em út" đã cùng vui chơi, lái xe, nấu ăn và đùa giỡn, trở thành những khoảnh khắc đắt giá nhất chương trình.

Còn với mùa 2, RM đang được đồn đoán sẽ là "ẩn số" mới. Bởi anh chàng từng chia sẻ hình ảnh du lịch Thụy Sĩ ngay thời điểm mà Jimin, Jung Kook ghi hình tại đó. Ngoài ra, ARMY cũng mong đợi sự góp mặt của các thành viên khác bởi toàn bộ BTS đều đã xuất ngũ và "rục rịch" trở lại trước công chúng.