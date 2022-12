Wren Evans khoe vũ đạo, hát song ngữ, tự chơi 2 nhạc cụ tại sân khấu quốc tế

HHT - Tại lễ trao giải Asian TV Awards (ATA), Wren Evans đã khiến khán giả quốc tế phấn khích với màn trình diễn bùng nổ, "bánh cuốn".

Ra mắt năm 1996, Asian TV Awards (ATA) là giải thưởng thường niên do tạp chí Truyền Hình Châu Á tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm, chương trình, cá nhân xuất sắc của ngành truyền hình. Năm nay, ATA được tổ chức tại Manila, thủ đô của Philippines. Tiếp nối 2 tiền bối là Hoàng Yến Chibi và Trọng Hiếu, Wren Evans là nghệ sĩ đại diện Việt Nam trình diễn tại lễ trao giải Asian TV Awards 2022.

Wren Evans góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục “Best Music Video” với MV Gặp May. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn mang đến ATA 2 bài hit là Gặp May và Baby With You. Trong vòng 2 tháng từ khi nhận lời mời tham gia chương trình, chủ nhân hit Thích Em Hơi Nhiều đã tất bật chuẩn bị mọi khâu từ phối nhạc đến biên đạo, trang phục,... Ngoài ra, nam ca sĩ và ekip còn mất nhiều thời gian để lên ý tưởng bản mash-up ca khúc Baby With You bằng tiếng Anh và Gặp May bằng tiếng Việt. Nam ca sĩ cũng đã luyện tập thanh nhạc, vũ đạo để có phần trình diễn chỉn chu.

Khả năng hát live của Wren Evans được đánh giá cao khi anh vừa tự mình chơi hai nhạc cụ là guitar và organ, vừa hát liên tục trong 8 phút. Dù là lần đầu tiên đứng trên sân khấu quốc tế nhưng Wren Evans đã khiến khán giả tại hội trường phấn khích ngay khi vừa cất giọng. Nhiều fan quốc tế đã nán lại đến cuối chương trình và chờ đợi để được chụp ảnh, xin chữ kí cùng nam ca sĩ.