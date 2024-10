Xoài Non tiếp tục bị khán giả phàn nàn về biểu cảm “như mất sổ gạo” khi livestream

HHT - Dù từng bị netizen góp ý nhắc nhở, nhưng Xoài Non vẫn thể hiện sự mệt mỏi, mất sức sống trong các phiên livestream bán hàng online.

Mới đây, trên mạng xã hội Threads thì netizen đã có chủ đề về cách bán hàng khó hiểu của Xoài Non. Nhắc đến những màn livestream bán hàng, khán giả sẽ nhớ tới không khí sôi động, các KOL lúc nào cũng tươi cười, sẵn sàng hét thật to, nhảy tưng bừng hoặc làm nhiều hành động phấn khích để thu hút sự chú ý của người xem.

Nhưng Xoài Non thì lại khác. Dù đã có thâm niên livestream bán hàng lâu năm, thu hút được lượng người quan tâm đông đảo nhưng Xoài Non bị cho là ngày càng thờ ơ, thiếu nhiệt tình với công việc của mình. Xem nhiều phiên bán hàng của Xoài Non, rất dễ thấy bạn đồng hành với cô phải “gánh team” khi tích cực giới thiệu sản phẩm, kêu gọi mọi người mua hàng còn Xoài Non ngồi im lặng bên cạnh với gương mặt mệt mỏi, ủ rũ, cúi mặt xem điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên cười chứ không nói gì.

Nhiều netizen xem Xoài Non livestream đã tỏ ra ngán ngẩm khi cô liên tục mang biểu cảm lờ đờ, buồn bã “như mất sổ gạo” gây ảnh hưởng đến không khí chương trình. Trước đây, Xoài Non cũng bị netizen góp ý vì thái độ hời hợt, thiếu nhiệt tình khi lên sóng và cô giải thích rằng vì phải ghi hình liên tục 9 tiếng nên bị mệt, rồi phải ngồi trước ống kính nên không được ăn gì, có lúc đuối quá phải đi ra ngoài nghỉ ngơi một lúc.

Tuy nhiên, lời thanh minh của Xoài Non chưa đủ thuyết phục khán giả vì nhiều KOL khác cũng lên sóng liên tục nhiều tiếng liền mà vẫn sôi nổi tích cực. Hằng Du Mục hay nhiều người khác cũng phải vừa tranh thủ ăn uống trước ống kính vừa làm việc tiếp. Mọi người cho rằng Xoài Non nếu thấy sức khỏe không đảm bảo thì nên hạn chế công việc lại, dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì nhận việc liên tục rồi hoàn thành không tốt như thế này.