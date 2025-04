Xôn xao tin "nhiệt độ ngoài trời tại TP.HCM lên đến 53 độ C", thực hư thế nào?

HHT - Mới đây, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên ra thông cáo làm rõ về thông tin "nhiệt độ tại TP.HCM lên tới 53 độ C".

Sáng 23/4, theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ ngày 23 tới 26/4, thời tiết TP.HCM sáng và trưa chiều trời nắng. Ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố có nắng nóng. Đáng chú ý, vào chiều tối khu vực khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 33-35 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ còn đưa ra cảnh báo, trong ngày 23/4 nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 53 độ C, cao hơn gần 20 độ C so với nhiệt độ khí tượng. Thông tin về mức nhiệt cao tới 53 độ C nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Tối 23/4, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho rằng việc công bố nhiệt độ cảm nhận này có thể khiến cộng đồng lo lắng. Vì vậy, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên đã phát hành thông cáo để người dân hiểu rõ hơn các thông tin trong dự báo thời tiết "nhiệt độ tại TP.HCM lên tới 53 độ C".

Liên quan tới mức nhiệt độ 53 độ C trong bản tin phát hành ngày 23/4, đây là trị số được đề cập về nhiệt độ bề mặt, cụ thể là nhiệt độ đo tại bề mặt bê tông, nhựa đường vào thời điểm có nắng chiếu trực tiếp - không phải nhiệt độ cảm nhận hay nhiệt độ không khí thông thường. Đây là số liệu thường cao hơn đáng kể so với nhiệt độ không khí do các bề mặt đô thị hấp thụ và giữ nhiệt mạnh dưới điều kiện nắng nóng gay gắt.

Việc công bố thông tin này nhằm hỗ trợ các đơn vị chức năng như ngành điện lực, y tế, giao thông... chủ động trong công tác điều phối, điều chỉnh hoạt động phù hợp trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Về nhiệt độ cảm nhận, đây là chỉ số được tính toán từ các yếu tố như nhiệt độ không khí, độ ẩm và gió - phản ánh mức độ nóng mà cơ thể người thực sự cảm nhận. Chỉ số này được đưa vào bản tin với tính chất tham khảo, nhằm hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các nhóm dễ bị ảnh hưởng như người cao tuổi, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời - có sự chuẩn bị phù hợp trong các đợt nắng nóng. Trên thực tế, nhiệt độ cảm nhận thấp hơn nhiều so với nhiệt độ đo tại bề mặt bê tông như đã nêu trên.

Trong quá trình tổng hợp và xây dựng bản tin, do chưa phân biệt rõ giữa các khái niệm chuyên môn khi truyền tải dữ liệu, thông tin có thể đã được trích dẫn chưa đầy đủ hoặc chưa đúng bản chất thông tin, dẫn đến những hiểu nhầm trong cộng đồng.

Do đó, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên đính chính nội dung nêu trên, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ trong việc truyền tải các thông tin khí tượng thủy văn một cách chính xác, dễ hiểu và kịp thời đến cộng đồng.

Nhiệt độ cảm nhận là chỉ số thể hiện cảm giác thực tế của con người khi tiếp xúc với điều kiện thời tiết, đặc biệt khi có độ ẩm cao hoặc gió mạnh. Qua đó phản ánh mức độ ảnh hưởng của môi trường lên cơ thể, không chỉ đơn thuần dựa vào nhiệt kế.