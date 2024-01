Xu hướng nào sẽ khuấy đảo làng thời trang năm 2024: Old money hay gorpcore?

HHT - Suy thoái kinh tế dẫn đến nhiều bước ngoặt khác nhau trong ngành thời trang. Xu thế tiêu dùng bền vững lên ngôi, quiet luxury, gorpcore được ưa chuộng. Bên cạnh đó, phong cách thời trang tô đậm nữ quyền vẫn được lòng giới mộ điệu trong đầu năm 2024.

Girl-core

Xu hướng thời trang tôn vinh nét đẹp nữ tính được nhận định sẽ trở thành từ khóa nổi bật nhất 2024. Các xu hướng thẩm mỹ (aesthetic) Balletcore, Coquette được ưa chuộng trên TikTok suốt năm 2023 sẽ tiếp tục khuấy đảo làng thời trang trong năm tới với tên gọi chung là girl-core.

Quiet Luxury

Khi nhìn vào thực trạng kinh tế của thế giới, nhiều chuyên gia nhận định thời trang bền vững sẽ lên ngôi. Người tiêu dùng thường sẽ lựa chọn những sản phẩm với chất liệu tốt, màu sắc trung tính với khả năng ứng dụng cao.

Từ đó, xu hướng Quiet Luxury (sang trọng thầm lặng/ giàu ngầm), Old Money (giới nhà giàu lâu đời, ăn diện không khoa trương) được cho là sẽ trở thành xu hướng chủ đạo không chỉ trong năm nay mà còn trong vài năm tới.

Preppy

Cùng với đó, phong cách Preppy cũng đang dần quay trở lại khuấy đảo làng thời trang năm tới. Preppy vốn được biết đến là phong cách thanh lịch, chuẩn mực của tầng lớp sinh viên thượng lưu thuộc các trường đại học tiếng tăm. Xu hướng gắn liền với áo polo, sơ mi, váy xếp ly,… được các nhà mốt MiuMiu, Bally biến tấu nổi bật, táo bạo hơn trong các BST mới nhất.

Gorpcore

Báo cáo The State of Fashion 2024 (Tình hình thời trang 2024) của tổ chức The Business of Fashion (BoF) và McKinsey & Company cho biết 2024 ghi nhận sự nổi lên của xu hướng gorpcore. Đây là phong cách thời trang ứng dụng được lấy cảm hứng từ những hoạt động ngoài trời như cắm trại, leo núi, trượt tuyết.

Áo khoác phao, bốt đi bộ đường dài, quần hộp với chất liệu vải dù, chống mưa là những item đặc trưng của phong cách này. Các nhà mốt ứng dụng gorpcore vào các BST một cách tinh tế khi áp dụng cách phối màu tối giản, trung tính.