Yoon Chan Young - mỹ nam "Ngôi Trường Xác Sống" có màn tái xuất ấn tượng

HHT - Yoon Chan Young được nhận xét có khả năng nhập vai ấn tượng trong phim truyền hình chuyển thể mới lên sóng "High School Return of a Gangster". Dự án có chủ đề không quá mới mẻ, thậm chí còn từng hứng chịu làn sóng tẩy chay, bất ngờ được đón nhận nhờ diễn xuất chắc tay của mỹ nam họ Yoon.

High School Return of a Gangster, tạm dịch Đại Ca Đi Học là phim truyền hình chuyển thể từ truyện tranh I'am Gangster, Became a High Schooler. Tác phẩm giả tưởng kể về câu chuyện của Kim Deuk Pal - một gã xã hội đen 47 tuổi vô tình nhập hồn vào thân xác của Song Yi Heon - một học sinh trung học.

Thể loại phim trùng sinh, nhập hồn không được đánh giá là quá mới mẻ, trước High School Return of a Gangster, làng phim Hàn từng có My Boss, My Hero (2001) "gây sốt" hay The Dude in Me (2019) ăn khách. Đại Ca Đi Học còn từng đứng trước làn sóng tẩy chay khi lược bỏ yếu tố boylove trong nguyên tác. Tuy nhiên, sau 4 tập phim lên sóng, diễn xuất chắc tay của nam chính Yoon Chan Young trở thành điểm sáng của dự án truyền hình.

Nam diễn viên sinh năm 2001 gây ấn tượng khi thể hiện khả năng biến hóa, nhập vai ấn tượng ở cả hai thân phận. Trong phần đầu phim, Yoon Chan Young đem đến hình ảnh cậu học sinh Song Yi Heon yếu đuối, bất hạnh với thân hình gầy gò, mái tóc dài che quá nửa khuôn mặt. Song Yi Heon có hoàn cảnh phức tạp, là con ngoài giá thú của một gia đình tài phiệt, bị bắt nạt tại trường học.

Bất lực trước hiện thực, Song Yi Heon quyết định tự vẫn và được Kim Deuk Pal cố gắng cứu sống. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi linh hồn của tay xã hội đen "khét tiếng" nhập vào thân xác của cậu học sinh 19 tuổi. Yoon Chan Young bằng kỹ năng diễn xuất tốt, đem đến một hình ảnh Song Yi Heon hoàn toàn khác lạ sau khi "thay hồn". Yi Heon khi này toát ra khí chất mạnh mẽ áp đảo đối thủ nhờ tính cách linh hồn của Kim Deuk Pal, khiến băng nhóm bắt nạt tại trường bất ngờ. Ở các phân cảnh hành động, khi người đàn ông trung niên làm quen với cơ thể yếu đuối của cậu học sinh, hay cách giao tiếp với bạn cùng lớp được Yoon Chan Young thể hiện thú vị.

Yoon Chan Young không phải là cái tên mới mẻ với khán giả Hàn Quốc. Anh chàng có xuất phát điểm là diễn viên nhí, từng góp mặt trong loạt tác phẩm: Gap Dong (2014), Dr. Romantic (2016), The Bride of Habaek (2017), Mothers (2017), Still 17 (2018), Birthday (2019)...

Tuy nhiên, tên tuổi của nam diễn viên thực sự trở thành "hiện tượng châu Á" sau cơn sốt All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống). Vai chính chàng học sinh si tình, lương thiện Cheong San trong dự án phim của Netflix giúp anh thu hút hơn 4 triệu người hâm mộ.

Hình tượng thân thiện, dễ mến của nam diễn viên họ Yoon từng bị ảnh hưởng tiêu cực khi anh vướng vào ồn ào bắt nạt, kỳ thị nữ giới thời trung học. Đầu tháng 2/2022, báo chí Hàn Quốc đưa tin về bài "bóc phốt" của người tự nhận là bạn học cùng trường với nam diễn viên. Người này tiết lộ Yoon Chan Young cùng một nhóm nam sinh từng tự lập nên một bảng xếp hạng (BXH) các giáo viên nữ, nữ sinh trong trường theo “tiêu chuẩn riêng”. Sau khi nội dung về BXH "gây sốc" bị lan truyền, nhóm của Yoon Chan Young bị trách phạt, kiểm điểm. Phía công ty chủ quản và nam diễn viên khi đó không đưa ra phản hồi về vụ việc và chỉ tập trung quảng bá cho dự án phim All Of Us Are Dead.