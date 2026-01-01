Zootopia 2 vẫn đang công phá phòng vé, Zootopia 3 đã chốt ngày trở lại?

HHTO - Với thành công rực rỡ của Zootopia 2, các đạo diễn của phim đã chia sẻ về tương lai của Zootopia 3.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung Zootopia 2

Công chiếu vào 28/11/2025, đến nay doanh thu phòng vé toàn cầu của Zootopia 2 được dự đoán sẽ vượt mốc 1,5 tỷ đôla (khoảng 37,5 nghìn tỷ đồng) vào cuối tuần tới. Zootopia 2 đứng thứ hai trong danh sách 10 phim có doanh thu khủng nhất năm 2025, chỉ xếp sau Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải.

Với thành công rực rỡ của Zootopia 2, các đạo diễn của phim là Jared Bush và Byron Howard mới đây đã chia sẻ rằng "tương lai" của Zootopia 3 là hoàn toàn có khả năng. Không những thế, bộ đôi đạo diễn này còn “chốt đơn” ngày ra rạp sẽ có khả năng là vào năm 2030. Mốc thời gian này được chia sẻ là đã rút ngắn bớt so với thời gian phát hành của Zootopia 2 so với phần đầu tiên.

Zootopia phần đầu tiên công chiếu vào năm 2016, phải đến 9 năm sau phần 2 mới tái ngộ với khán giả. Đạo diễn Jared Bush đã nói đùa rằng lý do cho sự chậm trễ này là do người đồng nghiệp của ông “lười biếng”: “Anh ấy thích thong thả”. Đạo diễn Byron Howard cũng thừa nhận: “Tôi thích làm việc chậm rãi, nhưng 9 năm là quá dài. Chúng tôi hứa lần sau sẽ không mất nhiều thời gian như vậy”.

Nói về Zootopia 3, bộ đôi đạo diễn cho biết họ hào hứng khám phá và thử nghiệm nhiều ý tưởng sáng tạo. “Chúng tôi đã bí mật đưa rất nhiều thứ vào đoạn kết của Zootopia 2, như chiếc lông chim mà chúng ta đã thấy, đó là điều mà chúng tôi rất vui khi nghĩ đến, và cũng rất hào hứng khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo với Judy và Nick”.

Được biết, thông thường, các nhà sáng tạo của Zootopia mất khoảng 4-5 năm để làm một phim hoạt hình, trong đó 2-3 năm đầu tiên dành để khám phá các ý tưởng sáng tạo. Vì vậy, phải mất khoảng ba năm để một dự án đạt đến giai đoạn mà kịch bản đã sẵn sàng. Nếu mất 4-5 năm để làm một bộ phim hoạt hình thì thời điểm ra mắt Zootopia 3 vào năm 2030 được nhận xét là đã “nhanh” rồi.

Zootopia 2 đưa khán giả trở lại thế giới nơi các loài động vật chung sống hòa bình. Lúc này chàng cáo Nick đã “giã từ” đường phố, "nghỉ hưu" nghề "đào lửa", chính thức trở thành đồng nghiệp với nàng thỏ Judy. Thử thách của cả hai trong phần này là giải mã bí ẩn của một cuốn sách cổ, truy bắt gã rắn xanh Gary được biết đến là kẻ phản diện nguy hiểm, nhưng quan trọng nhất là học được cách hòa hợp với những khác biệt của nhau.

Zootopia 2 (Phi Vụ Động Trời 2) hiện đang chiếu ở các rạp phim trên toàn quốc.

Một số bình luận của netizen:

“Yoo hoo! Làm bao nhiêu phần tôi cũng xem!”

“Hy vọng là làm nhanh chút, phần 2 mất quá nhiều thời gian rồi.”

“Làm chậm cũng được, miễn là hay.”

“Mình rất háo hức được quay lại Zootopia và khám phá thêm những vùng đất mới.”

"Tôi muốn đi ăn cưới Nick và Judy trong phần 3 hẹ hẹ hẹ."

“Nếu Gary trở lại trong phần 3 thì tuyệt vời, Gary rất dễ thương, hãy để chú rắn xanh này tiếp tục đồng hành cùng Nick và Judy.”

“Lần này Disney đã thất bại trong việc phá hỏng một thương hiệu phim, nhưng đừng lo, lần sau họ sẽ thành công.”

“Sao một số người cứ thích tiêu cực vậy ta? Khi nào Disney làm phim dở thì nói sau, còn hiện tại Zootopia 2 đã làm rất tốt mà, tận hưởng hiện tại thôi nào.”