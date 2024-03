10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Gương mặt nhỏ tuổi nhất là bạn teen 2K9

HHT - Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định công nhận 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023. Đây là những những tấm gương điển hình với bảng thành tích ấn tượng, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong giới trẻ và cộng đồng xã hội.

Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã bỏ phiếu qua phần mềm chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý Hành chính Nhà nước không có đề cử). Trong đó, riêng lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo có 2 đề cử được Hội đồng bỏ phiếu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023.

Đinh Cao Sơn - Lĩnh vực Học tập

Đinh Cao Sơn (sinh năm 2005, quê Hà Tĩnh) là một trong ba học sinh Việt Nam đạt huy chương vàng ở kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IchO) tại Thụy Sĩ vào tháng 7/2023. Sơn có số điểm cao nhất của đội Việt Nam, xếp thứ 7 trong số gần 350 học sinh đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sơn là học sinh thứ hai của tỉnh Hà Tĩnh giành huy chương vàng quốc tế Hóa học, sau Phan Xuân Hành năm 2022. Cậu bạn là cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Hiện là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

Đinh Cao Sơn cũng từng giành Giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học lớp 11, năm học 2021 - 2022 và Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học lớp 12, năm học 2022 - 2023. Ngoài ra, nam sinh cũng được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hà Thị Thanh Hương - Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

TS. Hà Thị Thanh Hương (sinh năm 1989) hiện là Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng Phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, là một trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc giành giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2023.

TS. Hương với dự án Phần mềm BrainAnalytics phân tích hình ảnh MRI sọ não người bệnh và chẩn đoán bệnh Alzheimer một cách chính xác, tự động và nhanh đã giúp lan toả được tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ trong giải quyết các bài toán y khoa. Dự án BrainAnalytics đã kết nối được với gần 300 y, bác sĩ tại 42 bệnh viện khắp cả nước và đạt nhiều giải thưởng cấp thành phố, trung ương và quốc tế.

Nữ tiến sĩ 34 tuổi có nhiều công trình khoa học được công bố trên tạp chí ngành uy tín bao gồm: 4 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1 (2 bài là tác giả chính); 2 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q2 (1 bài là tác giả chính); 4 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q3 (tác giả chính)…

Một số thành tích/ giải thưởng nổi bật của TS. Hương như: Giải thưởng Women of the Future Awards Southeast Asia 2023 (Phụ nữ tương lai Đông Nam Á 2023); Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu Vàng năm 2023, lĩnh vực: Công nghệ y - dược; Danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc 2023; Đạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023; Được trao tặng Bằng khen Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo.

Ngô Quốc Duy - Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

TS. Ngô Quốc Duy (sinh năm 1989) hiện là Phó trưởng khoa Ngoại Đầu Cổ, Bệnh viện K. TS. Duy đã thực hiện nghiên cứu “Kỹ thuật cắt tuyến giáp qua đường tiền đình miệng trên đối tượng trẻ em” - mở ra một bước tiến mới trong điều trị bệnh lý tuyến giáp ở trẻ em. Kết quả này cũng đã được đăng trên tạp chí quốc tế Q1 với chỉ số IF 5.2 và được báo cáo tại các hội nghị quốc tế uy tín.

Bên cạnh đó, vị tiến sĩ trẻ còn có 62 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín, trong đó 29 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín bao gồm: 13 tạp chí Q1 (13 bài đều là tác giả chính), 3 tạp chí Q2 (3 bài đều là tác giả chính), 4 bài tạp chí Q3 (3 bài là tác giả chính), 9 bài tạp chí Scopus (5 bài là tác giả chính).

Một số giải thưởng/ thành tích nổi bật của TS. Duy: Giải thưởng khoa học Công nghệ Quả cầu Vàng năm 2023; Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo; Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Giải Xuất sắc Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành y lần thứ XXI.

Đặng Dương Minh Hoàng - Lĩnh vực Lao động sản xuất

Đặng Dương Minh Hoàng (sinh năm 1988), hiện là Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, Giám đốc Nông trại Thiên Nông Bình Phước, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước.

Hợp tác xã của anh Hoàng tiên phong xây dựng mã vùng trồng cho các loại cây ăn quả, số hóa từng cây. Bên cạnh đó tạo công ăn việc làm cho 25 lao động thường xuyên (chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng và Khmer) và 10 lao động thời vụ.

Nông trại Thiên Nông của anh Hoàng cũng phối hợp với Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc tích cực tham gia truyền cảm hứng và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên toàn quốc thông qua các hoạt động talkshow, tọa đàm…

Một số thành tích/ khen thưởng nổi bật: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 vì thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 75 năm lời Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc; Được tôn vinh tại Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023; Top 20 Startup tiêu biểu của Tuổi trẻ Startup Award 2023; Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam Triển vọng năm 2022; Giải nhất trong cuộc thi “Chắp cánh khởi nghiệp xanh” năm 2022.

Nguyễn Xuân Lục - Lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp

Anh Nguyễn Xuân Lục (sinh năm 1988), hiện là Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn WATA. Công ty CP Tập đoàn WATA là đối tác uy tín của khách hàng trong và ngoài nước cho mảng sản xuất và gia công phần mềm như: Bắc Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản… Tổng doanh thu năm 2022 của công ty đạt 49,48 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty CP Tập đoàn WATA nộp ngân sách Nhà nước gần 1,3 tỷ đồng. Trước đó năm 2022 là 281 triệu đồng.

Anh Nguyễn Xuân Lục cũng nằm trong Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023. Bên cạnh đó, anh Lục còn được nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VII, năm 2023.

Vũ Văn Cường - Lĩnh vực Quốc phòng

Đại úy Vũ Văn Cường (sinh năm 1993) là Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Đại úy Vũ Văn Cường đã trực tiếp phát hiện, tham gia điều tra, bắt giữ, xử lý: 290 chuyên án, vụ án/377 đối tượng, phạm tội về ma túy, với tổng số tang vật thu giữ là hơn 600 kg ma túy các loại.

Bên cạnh đó, Đại úy Vũ Văn Cường còn đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, vượt biên giới, cư trú trái phép, khai thác trộm tài nguyên và những hành vi khác xâm phạm đến lợi ích quốc gia, an ninh, trật tự, gây hại đến môi trường ở khu vực biên giới.

Một số thành tích/ khen thưởng nổi bật của Đại uý Cường như: Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an công nhận Gương điển hình tiên tiến toàn quốc trong phòng, chống ma túy năm 2023; Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên án ĐB 223 về đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam; Được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2022; Bộ Quốc phòng đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lê Thế Văn - Lĩnh vực An ninh trật tự

Đại úy Lê Thế Văn (sinh năm 1989), hiện đang công tác tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Đại uý Lê Thế Văn đã đạt được những thành tích/ khen thưởng nổi bật như:

- Trực tiếp tham gia nắm tình hình hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ; kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị của đất nước.

- Tham gia 6 chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hoạt động lợi dụng không gian mạng xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, xâm phạm An ninh quốc gia.

- Tham gia nghiên cứu, hoàn thành 1 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 1 đề tài khoa học cấp bộ.

- Được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 về thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Trong hai năm 2022-2023, được nhận 4 Bằng khen của Bộ trưởng Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2020, 2021, 2022. Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2023.

Phạm Quang Huy - Lĩnh vực Thể dục thể thao

Vận động viên bắn súng Phạm Quang Huy (sinh năm 1996, tại Hải Phòng) là con trai của cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn, một tượng đài của bắn súng Việt Nam. Huy làm quen với môi trường bắn súng từ nhỏ và bắt đầu tập luyện môn thể thao này năm 16 tuổi.

Sự nghiệp thể thao của Quang Huy đúng nghĩa cha truyền con nối vì Huy cũng đam mê, tập và thi đấu đúng nội dung của cha mình trước đây đã thành danh: 10m súng ngắn hơi nam.

Năm 2012, Quang Huy bắt đầu thi đấu với tư cách xạ thủ nghiệp dư của đoàn Hải Phòng, đạt thành tích đầu tiên là hai huy chương đồng Cup quốc gia và giải vô địch trẻ quốc gia. Với ý thức tập luyện tốt, anh trở thành vận động viên chính thức chỉ sau một năm.

Năm 2017, đội tuyển bắn súng quốc gia đưa Phạm Quang Huy lên đội và quy hoạch đào tạo trọng điểm hướng đến việc giành huy chương ở các kỳ ASIAD và Olympic.

Đến năm 2022 Quang Huy có chiến thắng đầu tiên tại một kỳ SEA Games, sau khi anh giành huy chương Vàng nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam.

Tấm huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD-19 của đoàn thể thao Việt Nam là chiến thắng của Quang Huy. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên cho bắn súng Việt Nam ở đấu trường ASIAD kể từ khi bắn súng tham gia Á vận hội năm 1982. Đây cũng là huy chương vàng ASIAD-19 duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam.

Một số thành tích/ khen thưởng nổi bật của xạ thủ Phạm Quang Huy: Giành Huy chương Vàng súng hơi cá nhân nam; Huy chương Đồng 10m súng ngắn hơi đồng đội nam tại ASIAD-19; Giành Huy chương Đồng 10m súng ngắn hơi đồng đội nam Giải vô địch châu Á 2023; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Vận động viên Tiêu biểu toàn quốc năm 2023 của Cục Thể dục Thể thao; Vinh danh tại Cúp Chiến thắng năm 2023; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Đặng Cát Tiên - Lĩnh vực Hoạt động xã hội

Đặng Cát Tiên (sinh năm 2009), hiện là học sinh lớp 9/3 Trường THCS Thái Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Năm 2023, Đặng Cát Tiên là đại biểu tham dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" đầu tiên được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và được lựa chọn vào vai Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.

Không chỉ thế, nữ sinh này còn sở hữu thành tích học tập “khủng” và có nhiều đóng góp xuất sắc cho phong trào thanh thiếu niên của tỉnh Khánh Hòa. Được biết, Cát Tiên là học sinh giỏi toàn diện của trường, có thành tích xuất sắc khi liên tục dẫn đầu các khối lớp 6, 7, 8. Tiên có nhiều kỹ năng hoạt động tập thể, giúp cho hoạt động đội, phong trào của trường đạt được nhiều kết quả cao. Cô bạn cũng đã được giao làm Liên đội trưởng của Liên đội trường THCS Thái Nguyên, chỉ huy Đội và MC cho các hoạt động của trường.

Cát Tiên luôn thích thú với việc tìm hiểu và ứng dụng kiến thức vào thực tế. Cô bạn đã đăng ký tham gia nhiều hội thi được tổ chức ở các cấp để thử sức của bản thân. Nhờ vậy, Cát Tiên đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong các cuộc thi này như: Giải Nhất cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi toàn quốc năm 2021; Giải Nhì cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp quốc gia năm 2021; Giải Nhất hội thi tiếng Anh dành cho cán bộ chỉ huy đội cấp tỉnh; đạt danh hiệu “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp tỉnh năm 2023; giải Nhất kể chuyện cuộc thi “Bác Hồ một tình yêu bao la” cấp tỉnh năm 2020...

Một số thành tích đáng chú ý: Năm 2023, Đặng Cát Tiên là Chủ tịch Quốc hội điều hành Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em"; Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn “Đã đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023”; Bằng khen của BCH Đoàn tỉnh Khánh Hoà “Đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Tập huấn BCH Liên đội tỉnh Khánh Hòa tháng 11 năm 2023”; Bằng khen và Cúp của BCH Đoàn tỉnh Khánh Hoà “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Nghìn việc tốt tỉnh Khánh hòa tháng 03 năm 2023” trong Lễ tuyên Dương kỷ niệm 60 năm “Dũng Sĩ nghìn việc tốt”; Bằng khen của Thành Đoàn “Là Cháu ngoan Bác Hồ cấp Thành Phố năm 2023”; Giấy chứng nhận của UBND Thành Phố “Đã đạt giải Nhì – Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tháng 7 năm 2023”; Giấy khen BCH Đoàn “Là đội viên tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi nhân kỷ niệm 82 năm thành lập Đội TNTP Hồ chí Minh” tháng 5/ 2023; Giấy khen của Sở GD&ĐT Tỉnh Khánh Hoà “Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Khánh Hòa tháng 12/2023”.

Nguyễn Đức Cường (Đen Vâu) - Lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật

Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường (sinh năm 1989, quê Quảng Ninh). Những sản phẩm âm nhạc của anh luôn truyền tải cho người nghe những giá trị sống tích cực. Ca khúc Nấu ăn cho em được Đen Vâu phát hành vào năm ngoái gây được tiếng vang lớn. Bài hát không chỉ mang ý nghĩa đẹp về trẻ em vùng cao mà còn thúc đẩy thành công dự án Nuôi Em, giúp hơn 30.000 học sinh khó khăn được hỗ trợ, nhận nuôi.

Anh là nghệ sĩ đầu tiên được xướng tên liên tiếp 4 lần trên bảng xếp hạng âm nhạc Top Vietnamese Songs của Billboard Việt Nam 2022, nhận được giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023. Cùng với Nấu ăn cho em, Đen Vâu được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ vì cộng đồng của năm (2023), chiến thắng Nam ca sĩ của năm và Ca khúc của năm tại chương trình Làn Sóng Xanh 2023.

Cũng tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023, hơn một lần Đen Vâu được các nghệ sĩ khác nhắc tới như thần tượng, người truyền cảm hứng cho mình. Nam rapper được người hâm mộ lẫn đồng nghiệp yêu mến nhờ tư duy âm nhạc nhân văn, độc đáo, lối làm việc tận tâm và khiêm tốn.

Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 dự kiến diễn ra vào tối 23/3 tới đây, tại Thủ đô Hà Nội. Trong khuôn khổ Lễ Tuyên dương, dự kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ có buổi gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2023. Về phần thưởng, ngoài Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểunăm 2023… phần thưởng bằng tiền mặt dành tặng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 là 50 triệu đồng/người, và 20 triệu đồng/người đối với Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. Ngoài ra, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ có chuỗi hoạt động tri ân, hành trình về nguồn tại Thủ đô Hà Nội và một số khu phía Bắc.