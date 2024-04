Chuyện hậu trường “Thanh Xuân 18x2”: Hứa Quang Hán suýt thành “mực một nắng”

HHT - Bộ phim “Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em” thôi thúc Hứa Quang Hán mơ ước cũng được đi du lịch một mình, và cũng suýt biến mỹ nam Đài Loan thành “mực một nắng” ở những cảnh quay phải phơi nắng quá nhiều.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Hứa Quang Hán muốn đi du lịch một mình

Trong Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em (18x2 Beyond Youthful Days), Hứa Quang Hán đóng vai Jimmy, một chàng trai Đài Loan. Năm 18 tuổi, Jimmy đã gặp Ami - một cô gái Nhật Bản đến Đài Loan (Trung Quốc) du lịch một mình, xin làm việc tại quán karaoke mà Jimmy cũng đang làm thêm. Khi tình cảm Jimmy dành cho Ami càng ngày càng lớn thì Ami đột ngột trở về Nhật Bản. 18 năm sau, khi Jimmy đã 36 tuổi, gặp thất bại trong công việc, anh liền một mình du lịch Nhật Bản, như Ami năm nào đã một mình đến đất nước của anh.

Hứa Quang Hán cười nói rằng Jimmy là một nhân vật giống anh ở nhiều điểm: “Một số điều do dự, bất an trong lòng cậu ấy rất giống với tôi. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn đi du lịch một mình. Tôi nên trưởng thành hơn.”

Hứa Quang Hán tập lời thoại điên cuồng

Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em có lời thoại bằng tiếng Trung và cả tiếng Nhật. Đặc biệt, vai diễn của Hứa Quang Hán có kha khá lời thoại tiếng Nhật bởi nhân vật của anh là người yêu thích truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản, về sau vì “cảm nắng” Ami mà Jimmy luôn kiên trì học tiếng Nhật.

Hứa Quang Hán đã phải chịu áp lực lớn khi luyện tập tiếng Nhật, bởi anh muốn hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất. Trước khi phim khởi quay, Hứa Quang Hán đã mời thầy dạy ngôn ngữ về để luyện tập. Trong quá trình quay phim, anh cũng luyện nói “một cách điên cuồng” trong thời gian nghỉ giữa giờ ghi hình.

Những cảnh đẹp của Đài Loan và Nhật Bản

Ngoài câu chuyện tìm lại mối tình đầu đầy cảm xúc, có thể xem Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em là một cẩm nang du lịch khi bộ phim tràn ngập các khung cảnh tuyệt đẹp của cả Đài Loan và Nhật Bản.

Như cảnh Jimmy và Ami hẹn hò ở Đài Loan, quang cảnh trên cao tuyệt đẹp được quay ở Cao Hùng. Còn khung cảnh tuyết trắng đẹp như cổ tích khi Jimmy sang Nhật được quay ở Tadami, nơi còn được mệnh danh là có “tuyến đường sắt lãng mạn nhất thế giới”.

Hứa Quang Hán đến khổ vì phơi nắng

Trong quá trình quay phim, hai diễn viên chính đã phải chịu khổ không ít vì nắng gió, đặc biệt là trong các cảnh quay đi xe máy. Hứa Quang Hán phải mặc áo tay ngắn, chạy đi chạy lại trên cầu, do đó anh bị khô mắt do gió thổi liên tục và phải dùng thuốc nhỏ mắt. Thậm chí có ngày vì phải quay cảnh lái xe máy suốt 9 tiếng đồng hồ dưới cái nắng như thiêu đốt, cánh tay và gò má Hứa Quang Hán đều đỏ bừng.

Kiyohara Kaya và kỹ năng viết thư pháp

Trong Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em, Jimmy và Ami đã cùng nhau đi xem lễ hội thả đèn trời, viết điều ước của mình lên đèn rồi thả cho bay lên. Ở cảnh quay này, kỹ năng viết thư pháp của nữ diễn viên chính Kiyohara Kaya gây ngạc nhiên cho đội quay phim bởi cô viết rất đẹp. Kiyohara Kaya khiêm tốn nói rằng vì trước đây cô từng đóng một số vai đòi hỏi phải giỏi thư pháp nên cô đã có học qua.

Chia sẻ này của Kiyohara Kaya khiến các fan nhớ đến Những Nét Bút Diệu Kỳ (The Lines That Define Me) - một trong những bộ phim đáng xem có cô đóng vai nữ chính. Trong phim này, Kiyohara Kaya vào vai một nữ họa sĩ trẻ vẽ tranh thủy mặc tài năng.

Hứa Quang Hán thổi khô những chiếc đèn

Trong cảnh quay thả đèn trời, những chiếc đèn được viết lên đó các điều ước của các nhân vật chính. Các nhân viên trên phim trường lo lắng mực sẽ không khô, sẽ chảy xuống và khiến cảnh quay không được đẹp mắt. Sau khi nghe chuyện, Hứa Quang Hán đã tới tham gia cùng các nhân viên quạt khô mực trên đèn.

Hai sắc màu nổi bật

Có thể thấy Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em có hai sắc màu nổi bật, tượng trưng cho hai giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Jimmy. Tuổi 18 của Jimmy chủ yếu là màu cam - tươi sáng, rực rỡ; còn tuổi 36 màu xanh lam chiếm trọng tâm - sâu lắng hơn, man mác buồn hơn.

Ngoài màu sắc, đoàn làm phim cũng cẩn thận xác nhận từng chi tiết, từ cách trang điểm đến kiểu tóc, quần áo, để có thể làm nổi bật dáng vẻ của nhân vật Jimmy ở hai giai đoạn của cuộc đời.

Cơn mưa phùn bất ngờ

Trong phim, phân cảnh Jimmy và Ami cùng nhau thả đèn trời là một cảnh vừa lãng mạn, vừa ẩn chứa nỗi buồn bởi sau đó Ami sẽ trở về Nhật Bản. Trong cảnh này, cơn mưa phùn rơi xuống càng tăng thêm hiệu ứng lãng mạn và u sầu, khiến đây là một trong những cảnh lấy nước mắt nhất bộ phim. Cảnh này còn được sử dụng cho một trong những phiên bản poster của phim. Điều thú vị là cơn mưa phùn này hoàn toàn tự nhiên, không phải do đoàn làm phim cố ý chuẩn bị.