Dàn cast của “Thanh Xuân 18x2” đều mê mẩn mỹ nam Đài Loan Hứa Quang Hán

Chuyện hậu trường của phim "Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em" đã chứng tỏ rằng không chỉ có khán giả mà đến cả bạn diễn xứ hoa anh đào cũng đều mê mẩn Hứa Quang Hán.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Kiyohara Kaya: “Jimmy rất hiền lành và ân cần”

Trong Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em (18x2 Beyond Youthful Days), nữ diễn viên Kiyohara Kaya đảm nhận vai Ami - một cô gái Nhật Bản một mình đến Đài Nam (Đài Loan) du lịch. Tại đây cô đã gặp Jimmy (Hứa Quang Hán) - một chàng trai Đài Loan nhỏ hơn cô 4 tuổi. Cả hai đã trải qua một mùa Hè nhiều kỷ niệm bên nhau, cho đến khi Ami đột ngột trở về Nhật Bản.

Trong phim, có một số cảnh Jimmy chở Ami đi qua các con phố, chợ đêm và những con ngõ ở Đài Nam bằng xe máy. Là một người rất hiếm khi đi xe máy, ban đầu Kiyohara Kaya rất lo lắng, nhưng Hứa Quang Hán đã khiến cô cảm thấy siêu an toàn. Cô nói: “Jimmy thực sự rất hiền lành và ân cần!” (Kaya gọi Hứa Quang Hán bằng tên nhân vật trong phim). Như khi chiếc xe tăng tốc, Hứa Quang Hán sẽ nhắc nhở Kiyohara Kaya hãy cẩn thận kẻo “bay khỏi xe”.

Michieda Shunsuke: “Anh ấy thường lấy kẹo bạc hà ra”

Câu chuyện trong Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em chia ra làm hai mốc thời gian: Khi Jimmy 18 tuổi gặp gỡ Ami và khi Jimmy 36 tuổi du lịch một mình hướng về nơi Ami đã sinh ra. Trên chuyến đi năm 36 tuổi, Jimmy đã gặp nhiều người, giúp đỡ anh, cùng anh chia sẻ câu chuyện quá khứ.

Khi ngồi trên chuyến tàu đi qua một vùng tuyết trắng, Jimmy đã gặp chàng trai 18 tuổi Koji do Michieda Shunsuke thủ vai. Chàng trai tươi vui, sáng bừng sức sống này đã làm chuyến đi của Jimmy thêm vui vẻ, tươi sáng.

Michieda Shunsuke chia sẻ rằng cảnh quay của cả hai trên tàu đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với anh và kể lại một kỷ niệm ấm áp về Hứa Quang Hán: “Khi chúng tôi quay phim trên tàu, anh ấy thường lấy kẹo bạc hà ra và hỏi tôi có muốn ăn không.”

Kuroki Haru: “Cậu ấy phàn nàn vì tôi đẹp”

Một trong những điểm dừng chân của Jimmy trong chuyến du lịch một mình tại Nhật Bản là một quán cà phê internet, nơi có thể ngủ lại với giá rẻ. Tại đây, Jimmy đã gặp Yukiko - một cô gái làm thêm do nữ diễn viên Kuroki Haru thủ vai.

Vì trong phim có một số cảnh Jimmy phải nói tiếng Nhật nên Hứa Quang Hán đã học và luyện nói tiếng Nhật rất chăm chỉ. Kuroki Haru chia sẻ rằng cô đã dạy ngôn ngữ cho Hứa Quang Hán, và cô đã dạy câu “Tôi rất đẹp”. Khi cô tự mình nói câu đó, Hứa Quang Hán đã giả vờ phàn nàn: “Này, sao cô có thể tự khen mình được?”, khiến mọi người bật cười vui vẻ.

Đạo diễn Fujii Michihito: “Nam chính chỉ có thể là Hứa Quang Hán”

Được biết, Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em là bộ phim hợp tác quốc tế đầu tiên của đạo diễn Fujii Michihito (Ước Nguyện Mười Năm). Lý do anh chọn Đài Loan làm bối cảnh là do ông nội anh từng sống ở Đài Nam một thời gian, sau khi nghe những câu chuyện của ông đã khiến anh luôn muốn quay phim ở Đài Loan. Trong lúc tìm diễn viên, anh muốn Jimmy ở cả mốc 18 tuổi đến 36 tuổi đều có thể do cùng một người đảm nhận. Và anh đã tìm được Hứa Quang Hán.

Đạo diễn Fujii Michihito và Hứa Quang Hán làm việc cùng nhau rất vui vẻ, thường khen ngợi nhau và đùa giỡn trên phim trường. Trong Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em, có nhiều cảnh Jimmy nói tiếng Nhật, trong số đó có một cảnh quan trọng là khi Jimmy hẹn hò với Ami lần đầu tiên. Khi quay cảnh này, đạo diễn dặn dò Hứa Quang Hán phải dùng giọng điệu thật tự tin vì nghĩ rằng mình phải chiếm được trái tim của Ami. Hứa Quang Hán đã chăm chỉ luyện tập và khi đọc thoại trôi chảy rất tự nhiên, khiến đạo diễn cũng phải bật cười và khen ngợi “rất Nhật Bản”.

Cũng trong cảnh hẹn hò, Hứa Quang Hán có một phân đoạn chăm chút tạo kiểu tóc trước khi đi gặp Ami. Hứa Quang Hán tiết lộ anh không biết phải dùng bao nhiêu keo vuốt tóc thì đủ nên đã dùng hết nửa chai keo xịt tóc, cuối cùng tay và tóc đều dính bết. Sau khi quay xong, Hứa Quang Hán liền nghịch ngợm bôi lớp keo còn sót lại trên tay mình lên người đạo diễn.

Những tương tác giữa Hứa Quang Hán và đạo diễn Fujii Michihito đã mang lại nhiều tiếng cười trên phim trường. Cả hai thậm chí còn tặng nhau những chiếc áo phông liên quan đến bộ phim của mỗi người là Ước Nguyện Mười Năm và Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà.

Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em hiện đang chiếu ở các rạp phim trên toàn quốc.