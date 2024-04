6 Quán quân các cuộc thi âm nhạc cùng tham gia show thực tế "Anh Trai Say Hi"

HHT - Dàn "anh trai" tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi" đang chiếm sóng mạng xã hội. Nhiều khán giả phát hiện có đến 6/30 "anh trai" đã từng "say hi" với ngôi vị Quán quân của những gameshow âm nhạc đình đám.

Anh Tú - Quán quân The Masked Singer Vietnam mùa 2

Nam ca sĩ đầu tiên trong dàn Quán quân phải nhắc đến "anh hàng xóm" Anh Tú - Quán quân The Masked Singer Vietnam 2023. Tại Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2, cái tên Anh Tú đã đến gần hơn với số đông khán giả qua nhiều ca khúc đong đầy cảm xúc rất được yêu thích như Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, Khóa Ly Biệt...

Giọng hát Cuộc Sống Em Ổn Không từng chia sẻ trên hành trình theo đuổi nghệ thuật đã có lúc anh loay hoay, thiếu đi sức bật. Tham gia rất nhiều chương trình nhưng thực tế phải đến thời gian gần đây Anh Tú mới được mọi người biết đến nhiều hơn. Sở hữu giọng hát nội lực và tính cách "hướng ngoại full time", nhiều khán giả mong đợi Anh Tú sẽ tiếp tục đạt thành tích tốt tại Anh Trai Say Hi.

Erik - Quán quân The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021

Tính đến đầu năm 2024, Erik đã "bỏ túi" đến tận 5 MV trên 100 triệu lượt xem trên YouTube. Giọng ca sinh năm 1997 được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc Ballad lụy tim và để lại ấn tượng bởi chất giọng đặc trưng khó ai có thể bắt chước. Thời gian gần đây, Erik đang nỗ lực thử sức với nhiều dòng nhạc mới để khẳng định bản thân không bị "đóng khung" trong một màu sắc duy nhất.

Nam ca sĩ đã kết hợp với các nghệ sĩ trẻ như San Hara, rapper Freaky,... Tuy nhiên, các ca khúc có tiết tấu nhanh, giai điệu dồn dập lại khiến chủ nhân hit Sau Tất Cả để lộ nhiều khuyết điểm trong giọng hát. Tham gia Anh Trai Say Hi, người hâm mộ hi vọng Erik có thể tìm lại được "hào quang" đồng thời có những thay đổi phù hợp với cá tính âm nhạc của anh tại thời điểm hiện tại hơn.

Đức Phúc - Quán quân Giọng hát Việt 2015

Sau chiến thắng chung cuộc tại Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc khiến netizen bất ngờ bởi vẻ ngoài. Học trò Mỹ Tâm được cư dân mạng nhận xét "hát live như nuốt đĩa" và sở hữu nhiều bản hit "để đời" như: Hơn Cả Yêu, Hết Thương Cạn Nhớ, Ta Còn Yêu Nhau... Ngoài giọng hát ấn tượng, Đức Phúc còn là "cây hài ngầm" của showbiz bởi những câu nói "vô tri", ngây ngô nhưng duyên dáng.

Bên cạnh đó, khán giả cũng đặc biệt quan tâm đến màn "đụng độ" của gia đình Hoa Dâm Bụt, cụ thể là Đức Phúc - Erik. Trước đó cả hai đã có nhiều màn kết hợp ăn ý, gần nhất là dự án nhạc Tết Giáp Thìn 2024 với Tết Ơi Tết À.

Ali Hoàng Dương - Quán quân Giọng hát Việt 2017

Giành được ngôi vị cao nhất trong một cuộc thi âm nhạc uy tín, Ali Hoàng Dương cũng có cho mình nhiều sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, độ phủ sóng của anh chàng tại V-Pop vẫn chưa cao do các ca khúc vẫn còn kén người nghe. Góp mặt vào đội hình dàn "anh trai", người hâm mộ hi vọng giọng ca Điều Cha Chưa Nói có thể sẽ "say hi" được với nhiều khán giả hơn.

Rhyder - Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013

Sự góp mặt của Rhyder hay còn được biết đến là Quang Anh - chủ nhân chiếc cúp Giọng hát Việt Nhí 2013 cũng thu hút nhiều tò mò. Sau chiến thắng từ chương trình, cậu bé Quán quân năm nào nay đã có màn "lột xác" khi cùng bạn bè thành lập tổ đội DaGoats House và thử sức với vai trò rapper.

Bất chấp nhiều tranh cãi, Rhyder vẫn là thí sinh đầu tiên sau Rap Việt ra MV chiếm ngay Top 1 Trending YouTube với Chịu Cách Mình Nói Thua. Nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực và tư duy âm nhạc thời thượng, hợp thị trường giúp Rhyder ngày càng tỏa sáng.

Hải Đăng Doo - Quán quân Trời Sinh Một Cặp mùa 6

Với sự dẫn dắt của đội trưởng Giang Hồng Ngọc, Hải Đăng Doo đã giành ngôi vị cao nhất trong Trời Sinh Một Cặp. Trước đó, anh chàng từng nổi tiếng qua các clip cover, thu hút lượng fan nữ đông đảo bởi visual "10 điểm không nhưng" và giọng hát mộc mạc, trầm ấm.

Trước khi đến với Anh Trai Say Hi, Hải Đăng từng bị cư dân mạng chỉ ra những khuyết điểm về giọng hát như chưa thể hát được nốt cao, còn hụt hơi. Đến với Anh Trai Say Hi, Hải Đăng Doo hi vọng sẽ có nhiều cơ hội hoàn thiện bản thân.