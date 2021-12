10 sao nam Hàn đột phá nhất 2021: Có "Tổ trưởng Hong" Kim Seon Ho và cảnh sát “Squid Game”

HHT - Đây là 10 sao nam Hàn Quốc đột phá nhất năm 2021. Không thể thiếu “Tổ trưởng Hong” Kim Seon Ho của “Hometown Cha Cha Cha”. “Squid Game” bùng nổ toàn cầu, và trở thành đòn bẩy huy hoàng cho nam diễn viên điển trai Wi Ha Joon.

Song Kang (11,9 triệu follows)

Song Kang có mặt trong danh sách 10 diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, bên cạnh những ngôi sao như Lee Min Ho, Lee Jong Suk… Lượt theo dõi trên Instagram của Song Kang đã tăng vọt từ con số khiêm tốn 220 ngàn lên tới con số khổng lồ 11,9 triệu người.

Anh được gọi là “con trai Netflix” khi đóng chính một số phim truyền hình Hàn trên Netflix gồm Love Alarm (phần 1 2019, phần 2 2021), Sweet Home (2020), Navillera (2021), Nevertheless (2021)... Vai diễn của Song Kang cũng đa dạng, từ một nam sinh trung học đến một chàng trai cố gắng sống sót trong một ngày tận thế, từ một vũ công đến một “trai hư” quyến rũ.

Tuy nhiên, Song Kang được đánh giá cao về ngoại hình, nhưng diễn xuất vẫn chưa thuyết phục hoàn toàn công chúng. Vai diễn sắp tới của Song Kang trong bộ phim truyền hình People at Meteorological Service được kỳ vọng sẽ cải thiện điều này.

Hwang In Yeop (11,1 triệu follows)

Hwang In Yeop đã chứng kiến lượt người theo dõi trên Instagram của mình tăng từ gần 600 ngàn lên 7,3 triệu chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, sau màn thể hiện trong True Beauty (2020 - 2021). Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vai nam thứ ngổ ngáo bên ngoài, ấm áp bên trong của Hwang In Yeop. Hiện tại, Instagram của Hwang In Yeop đã đạt 1,1 triệu lượt follow.

Sắp tới đây, Hwang In Yeop sẽ xuất hiện trong The Sound of Magic cùng Ji Chang Wook, Choi Seung Eun… Và vai nam chính trong Why Oh Soo Jae cùng người đẹp Seo Hyun Jin.

Wi Ha Joon (9,6 triệu follows)

Squid Game bùng nổ toàn cầu, trở thành đòn bẩy hoàn hảo cho Wi Ha Joon. Trước Squid Game, Wi Ha Joon có khoảng 300 ngàn follow trên Instagram, nay con số đó là 9,6 triệu người. Trong phim, anh vào vai chàng cảnh sát dũng cảm đã một mình xâm nhập vào nơi bí ẩn tổ chức trò chơi sống còn kia.

Trong thời gian chờ đợi Squid Game vẫn đang cân nhắc về phần 2, những ai yêu mến Wi Ha Joon có thể gặp lại anh trong Bad and Crazy, dự kiến lên sóng vào 17/12 tới; và phim kinh dị K Project, hiện chưa có lịch phát sóng.

Kim Seon Ho (8 triệu follows)

Kim Seon Ho đã gây chú ý từ Start-Up (2020) dù chỉ đóng nam phụ, nhưng đến năm nay với vai “Tổ trưởng Hong” trong Hometown Cha Cha Cha anh mới thực sự bùng nổ. Từ con số 600 ngàn follow trước Start-Up, nay con số đó đã lên tới 8 triệu lượt.

Sau ồn ào với bạn gái cũ, dù được minh oan nhưng Kim Seon Ho có phần im hơi lặng tiếng. Trước khi đợi được ngày Kim Seon Ho phục hồi tinh thần, các fan vẫn có thể kỳ vọng vào các dự án Sad Tropical, Dog Days và 2 O’clock Date.

Lee Do Hyun (4,8 triệu follows)

Năm ngoái, Lee Do Hyun thành công với 18 Again và Sweet Home, năm nay anh chàng tiếp tục chứng tỏ năng lực và sức hút qua Youth of May, Melancholia. Diễn xuất đa dạng của Lee Do Hyun đã giúp số lượt follow trên Instagram của anh tăng từ 950 ngàn lên đến 4,8 triệu.

Lee Do Hyun vừa giành giải Nam diễn viên tân binh xuất sắc nhất tại Asia Artist Awards, và hiện là cái tên được săn đón trong làng phim truyền hình Hàn Quốc. Phim này chưa xong, phim khác đã tới, bộ phim sắp tới của Lee Do Hyun là The Glory, đóng cùng nhan sắc quốc bảo Hàn Song Hye Kyo.

Kim Young Dae (3,7 triệu follows)

Kim Young Dae đã có một vai diễn đáng nhớ trong The Penthouse: War in Life - một trong những bộ phim Hàn được xem nhiều nhất năm 2021. Anh đóng vai một cậu con trai hoang mang của một gia đình siêu giàu có. Kim Young Dae hiện có 3,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

Sắp tới, Kim Young Dae sẽ tái ngộ bạn diễn Penthouse Yoon Jong Hoon trong Shooting Star, với nữ diễn viên chính là Lee Sung Kyung.

Kwak Dong Yeon (3,1 triệu follows)

Vincenzo không chỉ có Song Joong Ki hay Ok Taec Yeon tỏa sáng, mà còn có Kwak Dong Yeon nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Điều đó phần nào thể hiện trên mạng xã hội - hiện đã có 3,1 triệu follow thả “tình yêu” trên Instagram chính chủ.

Sắp tới, Kwak Dong Yeon sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình Big Mouth. Khán giả chờ đợi anh sẽ càng bứt phá và ghi dấu ấn đậm nét hơn nữa trên bản đồ phim ảnh xứ Kim chi.

Ahn Bo Hyun (2,6 triệu)

Xuất thân là một người mẫu, Ahn Bo Hyun có được vài chú ý khi đảm nhận vai phụ trong một số phim nổi tiếng như Hậu duệ Mặt Trời (2016), Itaewon Class (2020). Năm nay, Ahn Bo Hyun lên sóng với hai bộ phim đều vai nam chính, với hai hình tượng hoàn toàn khác biệt trong My Name và Yumi’s Cells.

Sắp tới, Ahn Bo Hyun sẽ đóng chính trong Military Prosecutor Doberman, một bộ phim hứa hẹn đầy gai góc lấy bối cảnh tòa án quân sự Hàn Quốc.

Jo Byeong Kyu (1 triệu follows)

Jo Byeong Kyu ba năm liên tiếp đều xuất hiện trong ba bộ phim truyền hình ăn khách: Sky Castle (2018), Hot Stove League (2019 - 2020), The Uncanny Counter (2020 - 2021). Vai nam chính đầu tiên trong The Uncanny Counter đã giúp anh bước sang trang mới trong sự nghiệp.

Sau khi vượt qua được scandal bắt nạt học đường vào đầu năm nay, Jo Byeong Kyu sẽ xuất hiện trong các dự án như Millenniel Killer và Even If I Die Again. Hiện anh có 1 triệu follow trên Instagram.

Chae Jong Hyeop (gần 1 triệu follows)

Cha Jong Hyeop được đánh giá là ngôi sao đang lên sau vai diễn “trai ngoan” trong Nevertheless. Ngoài ra, Cha Jong Hyeop cũng có các vai diễn tích cực khác trong The Witch’s Diner và Sisyphus. Các phim đều lên sóng năm nay.

Sắp tới, Cha Jong Hyeop sẽ đóng vai chính trong The Speed Going To You 439km. Khán giả chờ đợi thêm một sự bứt phá mới ở “chàng trai khoai tây” có nụ cười dễ mến này.