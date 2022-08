1001 điều hấp dẫn đáng chờ đợi từ "She-Hulk" của Marvel, trong đó có Daredevil

HHT - Vào ngày 18/8 tới đây, siêu anh hùng She-Hulk sẽ chính thức chào sân tại MCU, và cô sẽ mang tới hàng loạt điều thú vị cực kỳ đáng mong chờ.

She-Hulk là em họ của Hulk

Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo đóng) là một trong những siêu anh hùng đời đầu của Vũ trụ Điện ảnh Marvel với trí óc thiên tài và sức mạnh “quái vật” của “người khổng lồ xanh”. Và giờ đây, anh đã trở lại với tư cách nam chính trong She-Hulk: Attorney at Law, là người huấn luyện nữ chính Jennifer Walters (Tatiana Maslany đóng) - nàng She-Hulk thú vị.

Jennifer là em họ của Bruce, là một luật sư tài giỏi mang cùng thứ sức mạnh giống người anh họ. Tuy vậy, không giống nguyên tác truyện tranh, cô sẽ có sức mạnh của một người khổng lồ xanh do vết thương tiếp xúc với máu của Bruce trong một vụ tai nạn giao thông theo như đoạn clip quảng bá cho thấy.

Một phim... hài về pháp luật đến từ Marvel

Là một phim MCU, tất nhiên She-Hulk rồi sẽ ngập tràn trong những cảnh chiến đấu đầy hỗn loạn, thế nhưng bộ phim mang màu sắc chính là... phim hài.

Một trong những điều độc đáo và “mặn mòi” nhất về cô nàng mới toanh này chính là khả năng “phá vỡ bức tường thứ 4” - tức là Jennifer sẽ dẫn chuyện, nhưng lâu lâu cô nàng sẽ... quay qua ống kính để “bà tám” với khán giả vì hoàn toàn ý thức được người xem đang quan sát chuyện đời mình. Đây là một trong những cách kể chuyện thú vị trên màn ảnh mà cùng “nhà chung” Marvel với She-Hulk chính gã dị nhân lắm mồm Deadpool đã từng áp dụng để chọc cười khán giả.

Không những vậy, She-Hulk: Attorney at Law không đơn giản là một phim Marvel mà ác nhân xuất hiện rồi bị siêu anh hùng đánh bại để giải cứu thế giới. Phức tạp hơn thế, bộ phim sẽ đào sâu vào thế giới luật pháp, về những lợi ích, những lỗ hổng trong hệ thống để chỉ ra cái hay, cái dở của pháp luật.

Một thế giới mới tại MCU

Trải qua hàng chục năm kể từ khi Tony Stark tuyên bố mình là Iron Man, sự tồn tại của các cường nhân giữa xã hội ngày càng rõ rệt. Vì vậy, một bộ luật mới đã ra đời bởi hệ thống pháp luật quốc tế để giữ lợi ích cho các cường nhân cũng như xét xử họ một cách công bằng và bình đẳng thay vì đối xử với họ như những tội nhân bằng Hiệp định Sokovia - thứ đã gây chia rẽ đội Avengers trong sự kiện Civil War. Và Jennifer Walters chính là người được chọn làm bộ mặt đại diện cho bộ luật này.

Qua những trailer vừa qua, rõ có thể thấy các cường nhân đang ngày càng lộng hành, chưa kể việc tổ chức DODC săn đuổi Ms. Marvel như tội phạm vừa qua đã khiến bộ luật mới này càng quan trọng hơn để tạo nên một xã hội công bằng.

Dàn nhân vật phụ không “xanh” nhưng cũng toàn “khổng lồ”

Emil Blonsky/Abomination (Tim Roth đóng) - gã phản diện trong The Incredible Hulk đã chính thức trở lại. Suốt hàng chục năm qua, hắn vẫn bị chính phủ Mỹ giam giữ và giờ đây mới được xét xử công bằng nhờ Jennifer Walters làm luật sư đại diện trước tòa.

Nếu Hulk sẽ phải dè chừng Abomination, She-Hulk sẽ phải đối đầu với Titania (Jameela Jamil đóng) - một nữ cường nhân có sức mạnh thể chất ngang cơ cô, và cũng là phản diện chính của phim.

Hẳn nhiên “phù thủy tối thượng” Wong (Benedict Wong đóng) cũng sẽ phải “hầu tòa” vì anh là người đang chịu trách nhiệm huấn luyện Abomination trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Và cuối cùng, nhân tố khiến khán giả “phát cuồng” - hiệp sĩ mù Daredevil đã chính thức trở lại MCU trong bộ trang phục mang tông đỏ và vàng sát nguyên tác. Matt Murdock (Charlie Cox đóng) chính là nam luật sư tư vấn pháp lý cho Peter Parker trong sự kiện Spider-Man: No Way Home vừa qua, và giờ đây “Ác quỷ vùng Hell’s Kitchen” sẽ hỗ trợ She-Hulk.

She-Hulk: Attorney at Law tập 1 sẽ lên sóng Disney+ vào ngày 18/8.